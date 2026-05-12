Elohim Corona, exbaterista de Moderatto, aclara si tiene una rivalidad con Jay de la Cueva

Elohim Corona rompió el silencio sobre los comentarios que surgieron después de integrarse a Fobia como baterista en lugar de Jay de la Cueva. Tras la participación de la banda en el Vive Latino 2026, algunos seguidores comenzaron a especular sobre una posible enemistad entre ambos músicos, especialmente porque durante muchos años también coincidieron en Moderatto.

Las dudas crecieron luego de que Jay revelara que sí tenía intención de participar en el regreso de Fobia, pero finalmente no fue convocado. La decisión de incorporar a Corona generó conversación entre los fans, ya que además de haber compartido escenario con Jay en Moderatto, fue precisamente de la Cueva quien tomó la decisión de terminar la agrupación.

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Elohim Corona aclara si hay rivalidad con Jay de la Cueva

Durante una entrevista para el canal de YouTube “AXELATA”, el músico dejó claro que no mantiene ningún problema con Jay de la Cueva y rechazó las versiones que hablan de una rivalidad entre ellos.

“La verdad no hay rivalidad, Jay es un gran músico, indudablemente”.

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Además de negar cualquier tensión, Corona destacó la capacidad musical de Jay, a quien reconoció por su talento para tocar distintos instrumentos y no solamente la batería.

Las especulaciones tomaron fuerza debido a que Paco Huidobro eligió a Elohim para integrarse a Fobia en esta nueva etapa de la banda. Para algunos seguidores, esto generó comparaciones inevitables entre ambos músicos, aunque el baterista aseguró que nunca ha visto la situación como una competencia.

El baterista admite que nunca tuvo una relación cercana con Jay

Otro de los puntos que más llamó la atención fue cuando Elohim Corona reconoció que, pese a haber coincidido cerca de 20 años en Moderatto, nunca desarrolló una amistad cercana con Jay de la Cueva fuera del trabajo.

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“En su vida personal, y en la mía, la verdad, no lo conozco, sería muy malo decir: ‘ah sí, él (Jay) es así’. No hay rivalidad”.

Explicó que compartir una banda por muchos años no necesariamente significa tener una relación personal profunda. Incluso comentó que prefiere no opinar sobre aspectos de la vida privada de Jay porque realmente no lo conoce en ese nivel.

Elohim Corona agradece la oportunidad de tocar con Fobia

Más allá de la polémica, el músico expresó sentirse agradecido por haber sido considerado para formar parte de Fobia. También explicó que asume esta nueva etapa como un reconocimiento al legado de los bateristas que estuvieron antes que él en la agrupación.

“Para mí, entrar a Fobia, ha sido una enseñanza muy grande, además... es la primera vez que lo digo, estoy haciendo un homenajea a tres grandes bateristas que tuvo Fobia; Gabriel Kuri, "Chiquis" Amaro y Jay, grabaron grandes baterias en canciones que el público canta, para mí es un honor y un homenaje para hacerle a ellos”.

PJG