Cazzu rompe en llanto tras ser coronada por A.B. Quintanilla y recibir emotivo mensaje

Cazzu protagonizó uno de los momentos más emotivos de su gira por Estados Unidos al compartir escenario con A.B. Quintanilla en San Antonio, Texas. La cantante argentina sorprendió a sus seguidores con un homenaje a Selena Quintanilla y terminó recibiendo una corona de manos del productor.

Miles de asistentes en el Boeing Center fueron testigos de una noche llena de emociones, música y reconocimiento. La presencia del hermano de Selena desató la euforia entre el público, especialmente cuando ambos artistas interpretaron canciones que conectaron con los fanáticos.

Especial

A.B. Quintanilla acompaña a Cazzu en pleno concierto

El espectáculo tomó un giro inesperado cuando la intérprete anunció que tendría un invitado especial sobre el escenario. Antes de comenzar una de las canciones más esperadas de la noche, presentó a A.B. Quintanilla, quien apareció con bajo en mano para acompañarla frente a los asistentes.

La dupla interpretó “Si Una Vez”, tema popularizado por Selena Quintanilla, en un homenaje que fue celebrado por el público. Los videos de la presentación comenzaron a circular casi de inmediato en redes sociales.

Foto: Instagram cazzu

No era la primera vez que coincidían en esta gira. Días antes, el productor había agradecido públicamente a la cantante argentina por permitirle participar en uno de sus conciertos.

A.B Quintanilla corona a Cazzu y le dedica emotivo mensaje

Aunque la interpretación de “Si Una Vez” ya había generado una fuerte reacción entre los asistentes, el momento más conmovedor ocurrió después, cuando ambos compartieron también la canción “Con Otra”.

A.B. Quintanilla decidió dedicarle un mensaje especial a Julieta Cazzuchelli, nombre real de la artista. Antes de comenzar la canción, la propia cantante expresó su emoción por tener al productor junto a ella sobre el escenario.

“Antes de iniciar esta canción, me va a acompañar A.B. Quintanilla”, dijo la cantante.

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Después de la presentación, el músico tomó el micrófono y habló directamente hacia la artista argentina con un discurso que provocó aplausos y lágrimas entre los presentes.

“Julieta, quiero decirte algo de mi corazón: nunca dejes que nadie te haga creer que no puedes. Nunca dejes que las críticas, los obstáculos o las dudas de otras personas apaguen lo que llevas adentro”, dijo el productor.

Las palabras de A.B. Quintanilla continuaron con una reflexión sobre los desafíos que enfrentan los artistas en sus inicios y recordó la experiencia que vivió junto a Selena.

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“Las grandes historias no empiezan en estadios llenos, nunca... empiezan desde abajo, con sacrificios, con noches difíciles, con lágrimas, con trabajo y con personas que llegan a rendirse. Yo ya viví ese camino desde cero junto con Selena, supimos lo que significaba luchar por un sueño cuando muchos no creen en ti.”

El productor también dejó claro el cariño y respeto que siente por la memoria de su hermana, pero aseguró que Cazzu también es una reina.

“Todos sabemos que hay una reina que vive en los corazones de las personas y esa reina se llama Selena. Pero esta noche, con mucho respeto y cariño, tú también has logrado algo muy especial: llegar a los corazones de la gente, y por eso esta corona es para ti”, expresó.

Tras escuchar el mensaje, la cantante abrazó a A.B. Quintanilla y no pudo contener las lágrimas al recibir la corona frente al público de San Antonio. Los asistentes reaccionaron con gritos y aplausos al ver el gesto del productor hacia la artista argentina.

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Horas después del concierto, Cazzu compartió una fotografía desde un automóvil mostrando la corona que recibió durante la presentación.

PJG