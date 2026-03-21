BTS: The Comeback Live, así fue su regreso a los escenarios y el setlist completo

BTS volvió, y lo hizo a lo grande con BTS: The Comeback Live. La madrugada del 21 de marzo, a las 5:00 a.m., hora del centro de México, miles de fans encendieron sus pantallas para vivir un momento que parecía lejano: el regreso del grupo a los escenarios.

Desde la Plaza Gwanghwamun, en el corazón de Seúl, ofrecieron un concierto gratuito que no solo reunió a ARMY en Corea del Sur, sino también a millones alrededor del mundo gracias a su transmisión en Netflix, disponible en cerca de 190 países.

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Un regreso histórico en el corazón de Seúl

La espera fue larga. Casi cuatro años sin presentaciones grupales dejaron un vacío que se llenó poco a poco con proyectos solistas, canciones individuales y mensajes constantes hacia sus fans. Pero este día fue distinto: era el momento de volver a verlos juntos, compartiendo escenario y esa energía que solo se siente cuando los siete están reunidos en un mismo lugar.

El concierto no fue un evento cualquiera. Se trató de un espectáculo masivo en el centro de Seúl que reunió a más de 260 mil personas, consolidando el impacto global de BTS como líderes de la ola cultural coreana. El escenario elegido también fue simbólico: la Plaza Gwanghwamun, ubicada justo frente al histórico palacio Gyeongbokgung, construido en 1395 y considerado un emblema de la historia y resiliencia de Corea del Sur. Un lugar perfecto para un grupo que muchos llaman los “reyes del k-pop”.

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Desde temprano, cientos de miles de fans, ARMY, comenzaron a llegar al lugar bajo un cielo despejado, cargando lightsticks, pancartas y una emoción que se sentía en cada rincón. No importaba de dónde venían, todos compartían la misma expectativa: ser parte de un momento histórico.

El primer concierto de BTS tras casi cuatro años

El concierto también marcó el debut en vivo de su nuevo álbum ARIRANG, lanzado apenas un día antes. BTS comenzó interpretando en su comeback “Body to Body”, el tema que abre su disco, la cual está cargada con un simbolismo hacia la cultura coreana, algo que también se vio durante el inicio del show.

“Ha sido un camino largo, pero finalmente estamos aquí”, dijo RM, líder de BTS en un pequeño discurso.

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Cada canción se sintió como una nueva etapa, pero también como un recordatorio del camino recorrido. Hubo nostalgia, pero también una sensación clara de la evolución que el grupo ha tenido. BTS no volvió siendo el mismo grupo que se despidió hace años: regresó más maduro, más seguro y con una conexión aún más profunda con su música.

A pesar de la emoción, también hubo un pequeño contratiempo. Un día antes del concierto, se informó que RM, cuyo nombre es Kim Namjoon, sufrió una lesión en el tobillo durante los ensayos. Aunque estuvo presente, su participación en algunas partes, especialmente en coreografías, fue más limitada, por lo que se le vio sentado en un banco durante algunas canciones. Aun así, su presencia en el escenario fue suficiente para emocionar a los fans, quienes no dejaron de mostrarle apoyo.

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Para quienes siguieron la transmisión desde México y otras partes del mundo, la experiencia fue igual de intensa. Despertar de madrugada, preparar café o simplemente aguantar el sueño valió completamente la pena. Las redes sociales se llenaron de mensajes y celebración. Por si fuera poco, en X, antes Twitter, los hashtags relacionados al comeback de BTS como “BTSLiveonNetflix”, “BTS The Comeback Live”, ocuparon los primeros lugares.

Este regreso no solo marca el inicio de una nueva etapa, también abre la puerta a lo que viene. El concierto en Seúl es apenas el comienzo de una ambiciosa gira mundial de 82 fechas que incluirá varias ciudades de Latinoamérica como Ciudad de México, Bogotá, Lima, Santiago, Buenos Aires y Sao Paulo.

Canciones que BTS interpretó en su comeback

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Body to Body

Hooligan

2.0

Butter

Mic Drop

Aliens

FYA

SWIM

Like Animals

Normal

Dynamite

Mikrokosmos

PJG