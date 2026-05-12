Hell's Paradise, el desafío de animar lo divino y lo monstruoso

En Hell’s Paradise, la belleza nunca aparece sola. Suele venir acompañada de una amenaza: criaturas llamadas Tensen, templos sagrados que se vuelven más peligrosos entre más se adentra uno en ellos, o paisajes que podrían confundirse con el paraíso hasta que revelan su verdadera naturaleza. Esa ambivalencia es una de las claves del anime basado en el manga de Yuji Kaku.

Es por esto que llevar esa atmósfera a la animación no consiste únicamente en reproducir diseños llamativos o hacer que las escenas de acción luzcan espectaculares sino en conservar la esencia del manga y traducirla a movimiento, color, ritmo y espacio.

Kaori Makita (Banana Fish, Attack on Titan), directora de Hell’s Paradise, explicó en entrevista con Excélsior que el proceso creativo de esta segunda temporada partió de una pregunta central: cómo dar vida a esas criaturas y escenarios sin que perdieran la fuerza visual concebida originalmente.

Uno de los desafíos estuvo en la construcción de los escenarios, especialmente aquellos vinculados con los Tensen, seres que habitan espacios donde lo sagrado, lo extraño y lo peligroso conviven en una misma imagen.

Mappa Studio

En cuanto al diseño de entornos, están los castillos de los Tensen que sirven de escenario; lo que hicimos fue crear los tableros artísticos (art boards) de cada castillo de manera anticipada. Especialmente en lo que respecta al Bōchūkyū (palacio), debido a que tiene una atmósfera un tanto ‘misteriosa’ (moody), pusimos mucho cuidado en evitar que se sintiera mundano o, por así decirlo, con un toque vulgar”.

En el caso de las criaturas, Kaori Makita cuenta que para crear la forma y el movimiento se buscó tomar como base lo que ya estaba en el anime, pero también se apoyaron de referencias que permitieran que los desplazamientos y gestos se sintieran más naturales, ya que la intención no era sólo animar seres extraños, sino hacer que su presencia se notará más realista.

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Para lograr que estas criaturas pertenecieran al universo y no parecieran simples modelos digitales pegados sobre el fondo, aplicaron una técnica mixta: el uso de 3D para las partes que requirieran un volumen y movimiento físico constante y la animación tradicional para el toque humano en los gestos.

Además, el equipo realizó una meticulosa selección de los detalles visuales en las ilustraciones originales para determinar qué elementos del dibujo se podían mantener y cuáles debían simplificarse para que los personajes pudieran moverse de forma fluida en pantalla sin perder su esencia.

Sagiri: animar una mirada, no sólo una espada

Si los Tensen y los templos de Hell’s Paradise representan el desafío de animar lo divino y lo monstruoso, Sagiri plantea otro reto: cómo traducir a imagen un conflicto que ocurre casi siempre por dentro. Su arco no depende únicamente de la acción ni del combate, sino de una tensión moral constante entre el deber, la empatía y la forma en que empieza a relacionarse con Gabimaru y el resto de los personajes.

Kaori Makita explicó que Sagiri cumple en esta segunda temporada un papel de protección, especialmente en relación con Gabimaru y su deseo de regresar con su esposa. A partir de esa convivencia, el personaje empieza a mostrar una mayor empatía hacía quienes la rodean, mientras los demás también reaccionan de forma distinta a sus decisiones. Es así que el reto visual de animar a Sagiri estuvo en no volver explícito todo lo que siente.

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Más que tomar una escena en particular, se buscó que en general se viera cómo va avanzando Sagiri a través de sus decisiones”, cuenta Makita.

En esta segunda temporada, el conflicto interno de Sagiri no se comunica sólo mediante diálogos, sino a través de recursos propios de la animación como pasó en la primera temporada en donde en el capítulo seis se profundiza en la técnica y el estado mental de nuestra protagonista. Es por esto que para cuidar esa profundidad se prestó atención a sus expresiones faciales y a la dirección de su mirada

El éxito internacional de Hell’s Paradise

Por su parte, Wataru Kawagoe, productor de animación de Hells Paradise compartió que el éxito que ha tenido el anime en el mundo es por el vínculo humano que se muestra en esta historia: la relación entre Gabimaru y su esposa, una motivación que le da al protagonista una dimensión distinta, ya que su viaje está impulsado por regresar con la persona que ama.

No se trata del típico romance de ‘chico conoce a chica’ (boy meets girl). Consideramos que el vínculo entre Gabimaru y su esposa es el punto más importante de Hell’s Paradise”, dijo en la charla el productor del anime.

Es así que, entre palacios, templos, personajes monstruosamente bellos como los Tensen, paisajes paradisiacos y una filosofía que se desarrolla en cada capítulo, la segunda temporada de Hell’s Paradise encuentra su fuerza en una idea sencilla: incluso en el paraíso más peligroso, lo que mantiene vivo a un personaje es el amor.