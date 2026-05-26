Tráiler final de Toy Story 5: Los juguetes declaran la guerra a la tecnología

Pixar Animation Studios y Disney revelaron el avance definitivo de la quinta entrega de su franquicia más exitosa. El tráiler final de Toy Story 5 muestra a Woody, Buzz Lightyear y la pandilla enfrentando la amenaza definitiva para los juguetes tradicionales: los dispositivos electrónicos y la inteligencia artificial.

Las nuevas imágenes confirman una guerra inminente entre los personajes clásicos y la tecnología moderna. El estudio de animación plantea un escenario realista donde los niños prefieren las pantallas y las aplicaciones sobre las figuras de acción clásicas y los juegos de mesa.

Lillypad contra los juguetes. Foto: Disney/Pixar

La narrativa explora el miedo al reemplazo dentro del cuarto de juegos. Los protagonistas observan con terror cómo los usuarios infantiles dedican todo su tiempo a los monitores brillantes, dejando de lado la imaginación tradicional y la interacción física.

La llegada de Lillypad y la amenaza digital

El avance introduce oficialmente a Lilypad, una tableta inteligente con forma de rana. Este nuevo dispositivo integra herramientas de Inteligencia Artificial y capta por completo la atención de los dueños, desplazando a los juguetes de antaño de una forma fulminante.

Las escenas detallan el fuerte impacto de esta tecnología en la habitación infantil. Los personajes de plástico y felpa sufren el abandono diario y terminan arrinconados en el fondo del baúl o acumulando polvo debajo de la cama.

Woody pronuncia la frase más demoledora de todo el avance promocional: "Servimos para jugar, pero la tecnología sirve para todo". Esta fuerte declaración define el conflicto principal de la trama y obliga a los juguetes a reaccionar de inmediato.

El comisario y el guardián espacial convocan a un ejército de refuerzos y nuevos aliados. La misión requiere estrategias inéditas para competir de frente contra los algoritmos y las aplicaciones móviles que dominan el actual mercado del entretenimiento infantil.

Escena del tráiler final de Toy Story 5. Foto: Disney/Pixar

Disney lanzó el primer adelanto de esta esperada cinta durante el mes de noviembre del año pasado. Desde ese primer vistazo, los seguidores de la saga notaron el tono de supervivencia que caracterizaría a esta nueva producción cinematográfica.

Fecha de estreno en México y expectativas en taquilla

La película llegará a los cines de toda Latinoamérica el próximo 18 de junio. Walt Disney Pictures planea un despliegue masivo en las salas comerciales para asegurar el dominio absoluto de la taquilla durante la fuerte temporada veraniega.

Los ejecutivos de la compañía proyectan números millonarios para el primer fin de semana de apertura. La franquicia demostró previamente su tremenda capacidad para convocar a múltiples generaciones enteras frente a la gran pantalla grande en sus entregas pasadas.

La crítica especializada anticipa un debate profundo sobre el uso temprano de la tecnología en la primera infancia. La dirección de Pixar apuesta por un mensaje actual que resuene de igual manera tanto en los niños como en los padres de familia.

Póster promocional de Toy Story 5. Foto: Disney/Pixar

La preventa de boletos arrancará semanas antes del lanzamiento oficial en cada país de la región. Las principales cadenas de exhibición preparan mercancía exclusiva, palomeras temáticas y vasos coleccionables para acompañar la masiva proyección de esta importante cinta animada.

El equipo de animación integró nuevas herramientas digitales para diferenciar la textura desgastada de los juguetes del acabado pulido de las tabletas. Este brillante contraste visual acentúa fuertemente la marcada división que existe entre ambos mundos antagónicos.

Los fans de la saga cuentan los días en el calendario para descubrir el desenlace definitivo de esta inusual batalla. La supervivencia del baúl de juguetes depende por completo de la capacidad de sus habitantes para demostrar su vigencia en plena era digital.