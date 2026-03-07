¡Mike y Sulley podrían volver! Pixar planea nueva película de Monsters, Inc.

Durante décadas, Pixar fue considerado uno de los estudios más innovadores de la industria cinematográfica. Películas como Toy Story, Cars y Monsters, Inc. no solo redefinieron la animación digital, sino que también se convirtieron en fenómenos culturales y comerciales.

Sin embargo, el panorama ha cambiado en los últimos años. El estudio, que forma parte de The Walt Disney Company, atraviesa uno de los periodos más complejos de su historia reciente.

Aunque continúa produciendo películas exitosas, la mayoría de sus grandes triunfos recientes han sido secuelas. El ejemplo más claro es Inside Out 2, que se convirtió en un fenómeno global al recaudar cerca de 1.7 mil millones de dólares en taquilla, consolidándose como uno de los mayores éxitos recientes del estudio.

En contraste, varias de sus historias originales no han logrado conectar con el público al mismo nivel. Títulos como Elemental o Elio tuvieron recepciones más discretas, lo que ha llevado al estudio a replantear su estrategia creativa.

¿Regresará el universo de Monsters, Inc.?

Dentro de este nuevo enfoque, Pixar ya analiza el desarrollo de una posible tercera película de Monsters, Inc..

Aunque el proyecto aún se encuentra en etapas tempranas y no se han revelado detalles sobre la trama, el equipo creativo o una fecha tentativa de estreno, la posibilidad de regresar al mundo de los monstruos ha generado entusiasmo entre los fans.

La historia original, estrenada en 2001, sigue a dos entrañables criaturas: el enorme y peludo James P. Sullivan (Sulley) y su mejor amigo, el ocurrente Mike Wazowski. Ambos trabajan en una compañía cuya misión es asustar a los niños para generar energía en la ciudad de los monstruos.

Todo cambia cuando una pequeña niña humana llamada Boo se cuela accidentalmente en su mundo, desatando una aventura que termina demostrando que la risa puede ser mucho más poderosa que el miedo.

El éxito de la película llevó a una precuela en 2013, Monsters University, que exploró cómo Mike y Sulley se conocieron durante su etapa universitaria.

Ahora, una nueva entrega podría ampliar nuevamente ese universo y traer de vuelta a algunos de los personajes más queridos del estudio.

El reto de recuperar la magia de Pixar

El actual director creativo del estudio, Pete Docter, ha reconocido públicamente que Pixar enfrenta varios desafíos.

En declaraciones recientes, el cineasta admitió que durante los últimos años se dio una gran libertad creativa a directores noveles. Aunque esto permitió desarrollar proyectos muy personales, también provocó que algunas películas no lograran conectar con el público masivo.

Ese aprendizaje ha llevado al estudio a replantear su proceso de desarrollo. Hoy en día, Pixar analiza desde etapas tempranas si una historia tiene potencial para convertirse en una franquicia o generar nuevas secuelas.

Monsters, Inc.

Las sagas que Pixar prepara para los próximos años

Además de la posible nueva entrega de Monsters, Inc., el estudio ya trabaja en varias continuaciones de sus franquicias más populares.

Entre ellas se encuentra Toy Story 5, una nueva aventura de Woody y Buzz que promete explorar el impacto de la tecnología en la relación entre los niños y sus juguetes.

También está en desarrollo una tercera película de The Incredibles, prevista para llegar a los cines alrededor de 2028, así como una secuela de Coco, planeada para 2029.

Aun así, el estudio no ha abandonado por completo las historias originales. Su estreno más reciente es Hoppers: Operación castor, una comedia animada que sigue a una niña capaz de transferir su conciencia al cuerpo de un castor para comunicarse con animales.

Monsters, Inc.

Aunque la película ha recibido comentarios positivos por parte de la crítica, las primeras proyecciones indican que su desempeño en taquilla podría ser moderado.

Un momento clave para Disney

La presión también proviene del contexto corporativo. The Walt Disney Company se encuentra en un momento de transición mientras su director ejecutivo, Bob Iger, prepara el relevo de liderazgo hacia Josh D’Amaro.

En este escenario, la compañía busca fortalecer sus franquicias más rentables para competir con gigantes del entretenimiento como Avatar o las producciones del universo Marvel Studios, que continúan dominando la taquilla global.

Para Pete Docter, el objetivo es claro: recuperar el equilibrio entre innovación y atractivo masivo.

El creativo ha sido enfático al afirmar que Pixar no puede conformarse con producir contenido mediocre. Según su visión, el estudio debe seguir apostando por historias en las que realmente crea, incluso si eso implica asumir riesgos.

Mientras tanto, la posibilidad de que Mike Wazowski y James P. Sullivan regresen a la pantalla grande ya ha despertado la nostalgia de millones de espectadores.

Y si la historia de Monsters, Inc. vuelve a abrir sus puertas, la fábrica de sustos podría convertirse nuevamente en uno de los motores del futuro de Pixar.

AAAT*