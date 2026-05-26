¡Una más de la IA! Sebastián Rulli reacciona a su supuesto video romántico con Cazzu

Un video que muestra a Sebastián Rulli en escenas románticas junto a Cazzu comenzó a circular recientemente en redes sociales y provocó confusión entre varios usuarios.

Las imágenes mostraban a ambos artistas compartiendo momentos cariñosos en la playa y en distintos restaurantes, pero rápidamente Rulli confirmó que era inteligencia artificial.

Durante un encuentro con medios, el actor argentino explicó que ni siquiera sabía de la existencia del video hasta que comenzó a viralizarse en plataformas digitales.

Sebastián Rulli reacciona a su supuesto video romántico con Cazzu Redes Sociales

Sebastián Rulli habla sobre el video con Cazzu

Al ser cuestionado sobre las imágenes falsas junto a la cantante argentina, Sebastián Rulli dejó claro que no tiene ningún vínculo con ese contenido y aprovechó para hablar sobre el impacto que está teniendo la inteligencia artificial dentro del entretenimiento.

El actor comentó que la tecnología en sí misma no le parece negativa, pero considera preocupante el uso que algunas personas hacen de ella.

Según explicó, el problema aparece cuando este tipo de herramientas se utilizan para manipular la imagen de artistas o generar contenido capaz de confundir al público.

Las imágenes virales mostraban a Rulli y Cazzu en escenas que simulaban una especie de video romántico o musical. Aunque algunos usuarios identificaron rápidamente que se trataba de IA, muchas personas llegaron a pensar que el material era auténtico.

Reproducir Sebastián Rulli ROMPE EL SILENCIO sobre videos ROMÁNTICOS con Cazzu CREADOS con IA. ¿Crees que las autoridades deberían tomar acciones sobre esto?

Sebastián Rulli ya protege legalmente su nombre e imagen

En medio de la conversación sobre inteligencia artificial, también se dio a conocer que Sebastián Rulli ya tiene protegido legalmente su nombre como marca, una medida que busca resguardar su identidad e imagen pública.

Aunque el actor no habló de posibles acciones legales relacionadas con este caso específico, sí dejó entrever que existe preocupación dentro del medio artístico por el crecimiento de este tipo de contenidos manipulados.

Y es que el tema ya comenzó a afectar no solo a actores y cantantes, sino también a usuarios comunes que muchas veces no logran distinguir entre un video auténtico y uno generado digitalmente.

Sebastián Rulli reacciona a su supuesto video romántico con Cazzu IG sebastianrulli

Sebastián Rulli prefiere enfocarse en el éxito de su novela

Mientras el tema del video falso sigue circulando en redes sociales, Sebastián Rulli también atraviesa un momento positivo a nivel profesional.

El actor se encuentra celebrando el buen recibimiento de la telenovela Mi Rival, producción que recientemente concluyó transmisiones en distintos mercados internacionales.

Aunque la polémica alrededor del video generado con IA atrajo atención mediática, Rulli dejó claro que prefiere concentrarse en sus proyectos actuales y en el cariño que continúa recibiendo del público.