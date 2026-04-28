¿Habrá más películas de Toy Story? Esto dijo su director sobre futuras entregas

El cineasta Andrew Stanton, una de las figuras más representativas en la historia de Pixar, se encuentra trabajando en lo que podría ser su última película como director dentro del estudio: Toy Story 5, cuyo estreno está previsto para el próximo 18 de junio en México.

Stanton ha estado vinculado a Pixar desde sus primeros años, formando parte del equipo desde 1990. A lo largo de su carrera, ha participado en algunos de los proyectos más emblemáticos del estudio, tanto como guionista como director, consolidando su lugar dentro de la industria de la animación.

Su trabajo incluye títulos que marcaron a generaciones, como Toy Story, Buscando a Nemo, WALL-E y Buscando a Dory. Además, forma parte del llamado “Brain Trust”, un grupo creativo que participa en el desarrollo de las historias del estudio.

En declaraciones recientes, el director explicó que el proceso de creación de una película animada, que puede tomar varios años, ha influido en su decisión de considerar un posible retiro como director en Pixar. Su enfoque, señaló, está en aprovechar mejor su tiempo y equilibrar su vida personal.

Foto: www.disneyplus.com

A pesar de esto, no se alejará por completo, ya que continuará desempeñándose como vicepresidente creativo dentro del estudio, además de mantenerse como una voz influyente en futuros proyectos.

El futuro de la franquicia:

Aunque su participación como director podría llegar a su fin, Stanton dejó claro que la historia de Toy Story aún tiene camino por recorrer. De hecho, durante el desarrollo de esta nueva entrega surgieron ideas suficientes como para continuar expandiendo el universo de los juguetes. Quizás no con Bonnie como protagonista, sino con otro personaje.

Incluso, no descartó seguir colaborando como asesor en próximas producciones, aportando su experiencia al equipo creativo.

Toy Story 5, una nueva historia :

En esta quinta entrega, la trama abordará un tema actual: la relación entre los juguetes tradicionales y la tecnología. La historia se centrará en Bonnie, quien se enfrenta a un entorno donde los dispositivos electrónicos comienzan a desplazar el juego clásico.

Uno de los elementos clave será la introducción de un dispositivo inteligente, lo que generará un conflicto que impactará directamente en la dinámica entre los personajes.

Foto: Especial

La película contará nuevamente con las voces de Tom Hanks y Tim Allen, quienes retoman sus icónicos papeles como Woody y Buzz Lightyear. A ellos se suman otros actores que han formado parte de la franquicia, junto con nuevas incorporaciones.

Además, el personaje de Jessie tendrá un papel más relevante dentro de la historia, sumando una nueva perspectiva al desarrollo de la trama.

Un legado que continúa:

A casi 30 años del estreno de la primera película, Toy Story se mantiene como una de las franquicias más importantes del cine animado. Con esta nueva entrega, no solo se busca conectar con nuevas generaciones, sino también dar continuidad a una historia que ha marcado a millones de espectadores en todo el mundo.

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