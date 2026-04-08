Colección de Toy Story llega a Starbucks: ¿cuánto cuesta y llegará a México?

¡La colección de Toy Story 5 llega a Starbucks! Te decimos cuánto cuesta y si llegará a México; se trata de una de las colaboraciones más ambiciosas de su historia reciente, centrada en los personajes que han acompañado a varias generaciones desde 1995.

La nostalgia es una de las herramientas más poderosas del marketing moderno, y cuando dos gigantes como Starbucks y Disney Pixar deciden unir fuerzas, el resultado es capaz de paralizar las redes sociales.

La fiebre por el estreno de Toy Story 5 ha saltado de las salas de cine directamente a las barras de café. La cadena de la sirena tendrá una serie de elementos para cumplir con los gustos de chicos y grandes: desde peluches hasta termos.

Con un diseño que cuida hasta el más mínimo detalle del calzado de Woody y el traje espacial de Buzz Lightyear, Starbucks busca atraer tanto a los coleccionistas de café como a los fanáticos acérrimos de la saga de juguetes que cobran vida.

Colección Starbucks X Toy Story 5 Starbucks Korea

Starbucks X Toy Story 5: ¿qué incluye la colección?

La colaboración ha sido diseñada para celebrar el próximo capítulo de la franquicia cinematográfica. De acuerdo con las redes sociales de la marca, la colección tendrá:

Bearista Woody: incluye el chaleco de vaca, la estrella de sheriff, el pañuelo rojo y, por supuesto, el sombrero de vaquero. Un detalle que ha fascinado a los fans es que, en versiones premium, se puede leer un nombre en la pata del oso, emulando la marca de dueño de los juguetes en la película.

incluye el chaleco de vaca, la estrella de sheriff, el pañuelo rojo y, por supuesto, el sombrero de vaquero. Un detalle que ha fascinado a los fans es que, en versiones premium, se puede leer un nombre en la pata del oso, emulando la marca de dueño de los juguetes en la película. Bearista Buzz Lightyear: este peluche cuenta con un traje espacial detallado, con alas retráctiles (en algunas versiones) y el icónico casco transparente que puede subirse y bajarse.

Bearista marcianito: el osito emblemático de Starbucks portará el traje de marcianito de la película, dándole un toque más tierno.

Tumblers de acero inoxidable: con diseños minimalistas que utilizan las siluetas de los personajes y los colores característicos (verde espacial y amarillo vaquero).

Cold cups transparentes: estos vasos para bebidas frías incluyen diseños de la famosa "Nube" del papel tapiz de Andy y figuras de los marcianitos de Pizza Planeta.

Mugs cerámicos: tazas con relieves 3D y diseños que incluyen el sombrero de Woody o Jesse, ideales para los coleccionistas de hogar.

Colección Starbucks X Toy Story 5 Starbucks Korea

¿Dónde se puede comprar la colección de Starbucks X Toy Story 5?

Starbucks tendrá disponible toda la colección de Toy Story 5 exclusivamente en Corea del Sur; según sus redes sociales, estará disponible a partir del 15 de abril de 2026 en tiendas físicas y plataformas digitales oficiales. Sin embargo, la historia de Starbucks nos dice que estos lanzamientos suelen tener una "segunda ola" en mercados seleccionados de Europa y América del Norte unos meses después del estreno inicial en Asia.

Colección Starbucks X Toy Story 5 Disney

¿Qué precio tendrá la colección?

Todavía no se manejan precios oficiales, pero de acuerdo con costos de colecciones anteriores en Corea del Sur, Starbucks X Toy Story 5 podría tener productos que vayan desde los 300 hasta superar los 1,000 pesos mexicanos.

¿Llegará a México?

Por el momento, no hay reportes de que la colección de Toy Story 5 en Starbucks llegue a México; sin embargo, es posible comprar algunos de los productos por medio de intermediarios, aunque con un costo más elevado.

El impacto de los peluches Bearista

Los osos Bearista se han convertido en objetos de culto. Al vestirlos como Woody y Buzz, Starbucks no solo vende un juguete, sino un símbolo de estatus dentro de la comunidad de coleccionistas.

Además, también veremos otros artículos que llaman la atención, como llaveros o tazas con características de los personajes.

Aunque la confirmación para México sigue pendiente, la magnitud de la colaboración Starbucks x Toy Story 5 nos hace pensar que podría ocurrir un milagro, ¡mantente atento al infinito y más allá!