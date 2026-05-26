El universo de Pixar sumará a una de las estrellas más importantes de la música latina. Bad Bunny formará parte de Toy Story 5 con un personaje tan peculiar como llamativo: una rebanada de pizza con lentes oscuros llamada “Pizza con gafas”.

Benito Antonio Martínez Ocasio, mejor conocido como Bad Bunny, prestará su voz al personaje tanto en inglés como en español, algo poco común dentro de las producciones animadas de la pantalla grande y que refleja el impacto internacional del artista.

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¿Quién es “Pizza con gafas”?

El personaje de Bad Bunny será un juguete extravagante que vive dentro de una comunidad de juguetes olvidados en una casa abandonada del jardín donde se desarrollará parte de la historia.

Según los primeros reportes, “Pizza con gafas” tendrá una personalidad relajada, misteriosa y divertida, características que muchos fans consideran similares al estilo irreverente del cantante.

Bad Bunny llega a Toy Story 5: así será “Pizza con gafas”, su nuevo personaje en Pixar Captura de pantalla

Bad Bunny continúa su expansión en la pantalla grande

La participación en Toy Story 5 marcará el debut oficial de Bad Bunny en una película animada de Pixar. Sin embargo, no es la primera vez que el cantante incursiona en el cine.

En los últimos años, el artista apareció en películas como Bullet Train junto a Brad Pitt, además de integrarse a proyectos como Happy Gilmore 2 y la saga de Rápidos y Furiosos.

Cabe señalar que su llegada a Toy Story 5 promete convertirse en un momento especial en su carrera, al tratarse de su primer papel dentro de una película animada.

¿De qué tratará Toy Story 5?

La nueva entrega de Pixar retomará la historia de Woody, Buzz y Jessie, quienes enfrentarán un nuevo problema relacionado con la tecnología, la cual cada vez acapara más el tiempo de ocio de los niños.

Woody, Buzz Lightyear, Jessie y el resto de los juguetes se enfrentarán a Lilypad, una tablet que cambiará la forma de jugar de Bonnie. Con ello, la trama abordará el enfrentamiento entre los juguetes tradicionales y la tecnología del mundo real dentro del universo de Toy Story.

Bad Bunny llega a Toy Story 5: así será “Pizza con gafas”, su nuevo personaje en Pixar X

¿Cuándo se estrena Toy Story 5?

Toy Story 5 tiene previsto llegar a los cines en junio de 2026 y será una de las apuestas más importantes de Disney y Pixar para el próximo año.

La película estará dirigida por Andrew Stanton y codirigida por Kenna Harris, mientras que el compositor Randy Newman volverá para encargarse de la música de la franquicia.

Bad Bunny llega a Toy Story 5: así será “Pizza con gafas”, su nuevo personaje en Pixar X

El vínculo de Bad Bunny con Toy Story

La relación del cantante con la película animada de Pixar existe desde su infancia. En redes sociales, la compañía compartió fotografías del cantante puertorriqueño disfrazado de Woody, el vaquero protagonista de Toy Story.

Durante la pandemia, Bad Bunny también publicó una serie de videos jugando con muñecos de Woody, Buzz Lightyear, Rex y Forky en una historia titulada “Toy Story en tiempos de coronavirus”.

Los videos se volvieron virales y mostraron una faceta distinta del cantante, misma que ahora llevará de manera profesional a la pantalla grande en una película con la que improvisaba diálogos años atrás.

La llegada de Bad Bunny a Toy Story 5 confirma el alcance global que ha conseguido el artista puertorriqueño más allá de la música. Su participación como “Pizza con gafas” añadirá un toque distinto a la nueva etapa de la franquicia de Pixar, que buscará conectar con nuevas generaciones sin perder la esencia que convirtió a Toy Story en una de las sagas animadas más exitosas del cine.