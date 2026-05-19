Canta las canciones de tus películas favoritas de Disney en este concierto sinfónico

Si hay algo que identifica a las películas de Disney, además de sus icónicos personajes, son sus canciones. Muchas generaciones hemos crecido con ellas, por eso no te puedes perder el concierto sinfónico de Disney con un recorrido musical lleno de nostalgia.

En las películas de Disney la música no es solo un acompañamiento, también cuentan una historia. Sus canciones ayudan a los personajes a expresar sus sentimientos y explicar la trama sin diálogos; son un recurso muy similar al usado en el teatro musical.

Tal es el peso de las canciones, que basta escuchar las primeras notas para saber de qué película se trata. Estas tienen el don de transportarnos a nuestra infancia, a momentos felices u otros donde fueron confort.

Si eres fan de Mickey Mouse y su música, no te pierdas “Disney en Concierto, Un Recorrido Musical”, te contamos todos los detalles.

Este concierto contará con grandes talentos musicales Excelsior

¿Cuándo es el concierto sinfónico de Disney?

“Disney en Concierto, Un Recorrido Musical” se llevará a cabo el próximo domingo 27 de septiembre en el Auditorio Nacional de la Cuidad de México. Se trata de una producción de Anime Music Lab en colaboración con Disney.

La música está a cargo de la Orquesta Sincrophonia, por lo que promete ser un espectáculo completo ideal para toda la familia, pues abordará temas de Disney que han tocado a diferentes generaciones.

¿Cuánto cuestan los boletos para el concierto sinfónico de Disney?

El costo de los boletos para “Disney en Concierto, Un Recorrido Musical” va de los 450 a los 2 mil 500 pesos, un precio bastante accesible comparándolo con otros espectáculos de este nivel y calidad.

La venta de boletos comenzará el próximo 1 de junio a las 11 de la mañana a través de Ticketmaster, así que anota la fecha para que no te quedes fuera, pues hasta el momento solo hay una fecha para ver este concierto.

Este concierto incluirá canciones de varias franquicias de Disney Excelsior

¿Qué habrá en el concierto sinfónico de Disney?

El eje central de “Disney en Concierto, Un Recorrido Musical”, son las canciones icónicas de las películas de Disney, que han acompañado a muchas generaciones. Este evento se logró gracias a la colaboración entre Disney y Anime Music Lab.

Esta empresa produce experiencias inmersivas basadas en la música, aliándose con licencias oficiales. Así han nacido proyectos como “Dragon Ball Live Symphonic” y “Los Caballeros del Zodiaco Symphonic Experience”.

En esta ocasión se unieron con Disney para traer un evento que no se había hecho antes en México, pues reúne las canciones más emblemáticas de las películas de Disney en un solo lugar.

Como explica Norma Salcedo, Marketing Manager de Live Events de Disney, este, al igual que otros eventos y espectáculos en vivo, es muy importante, al ser un espacio para traer la experiencia Disney y acercarla a todo el público mexicano.

Aunque no dieron a conocer el setlist completo, Erika Rodríguez y Carlos López de Anime Music Lab explicaron que el show dura aproximadamente 1 hora con 45 minutos y se intentó incluir las canciones más icónicas.

Entre las franquicias incluidas en este concierto sinfónico se encuentran Hércules, Aladdín, Mulán, Enredados, Frozen, la Sirenita, El Rey León, Fantasía, Bambi, Alicia en el País de las Maravillas, Pocahontas, entre otros.

Parte del encanto de este show es que cuenta con una orquesta bastante grande, dirigida por Rodrigo Cadet, además del talento vocal de Carmen Saraí, Romina Marroquín, Irma Flores, Jair Campos, Jenny Boyán, Luz Varela, Bex Gustafson y Luigi Vidal.

Finalmente, en la búsqueda de ser incluyente, contará con kits sensoriales para que quienes tengan algún problema auditivo, sensorial o visual, puedan disfrutar el show como se debe.

Sin duda, “Disney en Concierto, Un Recorrido Musical” es un show que no se pueden perder los fans de Disney. Pero también es una buena oportunidad para acercar a las nuevas generaciones a este universo, ¡no te quedes sin tus boletos!