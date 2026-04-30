¿Taylor Swift y Toy Story 5? Cuenta regresiva misteriosa enciende las teorías

Cuando se trata de Taylor Swift, nada pasa desapercibido: cada paso que da enciende las redes, como ocurrió con la aparición —y rápida desaparición— de una misteriosa cuenta regresiva en su página oficial.

El contador, que marcaba 48 horas, fue detectado por fans el pasado 30 de abril antes de desaparecer casi de inmediato. Pero como ya es costumbre entre las swifties, bastaron unos minutos para que comenzaran las teorías. ¿La más fuerte? Un posible anuncio importante.

Lo que realmente desató la conversación fue la estética del contador: un fondo celeste con nubes caricaturizadas que muchos relacionaron de inmediato con el universo de Toy Story, cuya próxima entrega, Toy Story 5, llegará próximamente a los cines. A partir de ahí, la teoría tomó fuerza: Taylor Swift podría estar preparando una canción original para la película.

Foto: Redes

Si algo ha sabido hacer Taylor Swift a lo largo de su carrera, es llevar su talento más allá de los escenarios y colarse también en la pantalla grande. Y es que, además de conquistar listas musicales, la cantante ha dejado huella en el cine con varias canciones que han acompañado historias memorables.

Como es el caso de su participación en Hannah Montana: The Movie, donde aportó temas como Crazier y You Can Always Find Your Way Back Home, marcando el inicio de una relación con el mundo cinematográfico. A partir de ahí, su presencia fue creciendo con canciones como Today Was a Fairytale para Valentine’s Day.

Taylor Swift X @swiftnyc

Uno de sus momentos más destacados llegó con The Hunger Games, donde interpretó Safe and Sound y Eyes Open, temas que conectaron perfectamente con la intensidad de la historia. Más adelante, continuó sumando proyectos con Sweeter Than Fiction para One Chance y I Don’t Wanna Live Forever para Fifty Shades Darker.

Su versatilidad también la llevó a formar parte de producciones como Cats con Beautiful Ghosts, además de participar en el documental Miss Americana con Only The Young. Más recientemente, volvió a sorprender con Carolina, tema que acompaña la atmósfera de Where the Crawdads Sing.

Con cada una de estas canciones, Taylor Swift ha demostrado que su capacidad para contar historias no tiene límites, logrando que su música no solo se escuche, sino que también se sienta dentro y fuera del cine.

De confirmarse, esta colaboración marcaría un nuevo paso en su carrera, ya que sería su primera incursión en una película animada. Mientras tanto, sus seguidores se mantienen atentos a cualquier señal, porque si algo ha dejado claro Taylor Swift, es que cada detalle cuenta y siempre hay algo más detrás de lo que parece.

cva*