Todas las cosas que Frankie Muniz y el elenco se llevaron del set de 'Malcolm el de enmedio'

En tan solo tres días, el revival de Malcolm in the Middle: La vida sigue siendo injusta ha acumulado ocho millones de visualizaciones —y contando—. La noticia emociona a Frankie Muniz (Malcolm), Christopher Kennedy Masterson (Francis) y Justin Berfield (Reese), actores que se encuentran en nuestro país como parte de la promoción de dicha serie que los catapultó a la fama mundial.

“Es increíble volver 20 años después. Tenía muchísima curiosidad por ver dónde estaban Malcolm y todos los demás personajes, porque las posibilidades eran prácticamente infinitas”, compartió Frankie Muniz a Excélsior para darle paso a su colega Christopher Masterson.

“Es realmente increíble la forma en que se está recibiendo el revival. Cuando haces algo, esperas que mucha gente lo vea; luego quieres saber qué piensan. Ver esa cifra es definitivamente lo que hemos estado buscando. En este tiempo hemos podido interactuar con muchos de los fans del programa y estamos recibiendo mucha retroalimentación de ellos; es genial lo que opinan”, contó Christopher Kennedy Masterson, quien en la serie da vida a Francis, el hermano mayor de la familia.

Se llevan recuerdos del set

Durante su visita a nuestro país, este trío actoral se sentó a charlar con nosotros y compartió detalles poco conocidos, entre ellos, qué objetos tomaron del set tras filmar las siete temporadas y cuáles aún conservan en sus casas por ser tesoros invaluables.

Tengo los patines del episodio The Roller Skates. Probablemente sea una de las pocas cosas que tengo. Los vi hace poco mientras revisaba un contenedor de almacenamiento y pensé que era genial tener los originales”, recordó muy emocionado Frankie Muniz.

Había una olla de hierro en la cocina. Si vieron la serie, probablemente la notaron de fondo porque estuvo ahí prácticamente durante todas las temporadas. Recuerdo que siempre escondíamos cosas ahí; era muy pesada. Quería los frascos con forma de cerebros brillantes que estaban en las habitaciones de los niños, pero Erik Per Sullivan (Dewey) se los llevó, así que me quedé con la olla de hierro fundido y ahora está en mi cocina”, compartió Justin Berfield, alias Reese, quien en la serie solía cocinar platos extravagantes.

Por su parte, Masterson relató qué es lo que conserva de la producción:

No tengo nada del programa como tal o de mi personaje, pero me dieron una bolsa con todas las fotos de continuidad que tomaron a lo largo de los años. Cuando hacíamos una escena, el equipo nos tomaba fotos para asegurar que todo estuviera en su lugar. Así que tengo un millón de fotos y siempre hay un miembro del equipo en el fondo colándose en la toma”, rememoró.

A más de 20 años de distancia

Los actores, que han alcanzado viralidad por convivir con los actores de doblaje mexicanos y por su interacción con integrantes de La Familia P. Luche, recordaron el momento en el que realizaron el casting para el piloto de una serie que se llamaría Malcolm in the Middle.

Recuerdo estar sentado con mi mamá. Ya había hecho una audición que pensé que había arruinado por completo porque sólo estaba tratando de apurarme; se suponía que íbamos a filmar un comercial de Pizza Hut ese día e iba a llegar tarde. Estaba frustrado, como un niño pequeño enojado, pero me dieron el guion en la sala de espera y todo cambió: mi mamá y yo nos estábamos riendo a carcajadas. Eso no siempre pasa al leer un libreto”, detalló Muniz, actor que hoy tiene 40 años.

Christopher Masterson reveló un dato que pocos saben sobre la actriz Jane Kaczmarek, quien interpreta a Lois:

“Estaba trabajando en otro piloto y me preguntaron si podía ir a un llamado a la hora de la comida. Llegué al lugar, estaba en la sala de espera y me senté justo al lado de Jane. Habíamos trabajado juntos antes como madre e hijo y estábamos bromeando: ‘Sería gracioso si nos contrataran a los dos, ¿cuáles son las probabilidades?’. Y terminamos siendo familia otra vez”, relató entre risas.