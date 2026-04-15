México y 'Malcolm el de enmedio': una conexión que no pasa de moda, viejo

El regreso de Malcolm el de en medio no solo apela a la nostalgia. En México, la serie sigue viva. Más de dos décadas después de su estreno, continúa sumando seguidores y reforzando un vínculo que pocas producciones han logrado sostener con el paso del tiempo.

Ese fenómeno se hizo evidente durante el fan event realizado este 15 de abril en el Pepsi Center, donde Frankie Muniz, Christopher Masterson y Justin Berfield convivieron con cientos de seguidores. Desde su aparición en el escenario, el recibimiento fue inmediato: gritos, ovaciones y una respuesta que dejó claro que la serie no pertenece al pasado, sino a una memoria colectiva que sigue activa.

La música también marcó el tono del encuentro. Un mariachi interpretó el tema de apertura de la serie, recurso que bastó para activar la reacción del público y establecer, desde el inicio, el tipo de conexión que se viviría durante la noche.

Frankie Muniz sabe que los Pumas de la UNAM son un equipo admirable. ALEJANDRO AGUILAR

Una convivencia que replicó el espíritu de la serie

El evento apostó por la cercanía. Los actores compartieron con los asistentes en una dinámica relajada que incluyó una cena con pizza, atún, chucherías y bebidas.

Más que un espectáculo estructurado, la experiencia se desarrolló como una convivencia extendida. El elenco se mostró cómodo, con interacciones constantes entre ellos y con el público, lo que permitió mantener un ritmo ágil sin perder naturalidad.

Uno de los momentos más celebrados fue su entrada, acompañada por el mariachi, que terminó por consolidar el ambiente festivo dentro del recinto.

Más adelante, el elenco participó en la dinámica “¿quién es más probable…?”, donde respondieron preguntas alineadas con el tono de la historia: quién podría incendiar la casa, quién idearía un plan brillante destinado al fracaso o quién enfrentaría una crisis existencial.

Las respuestas, cargadas de humor, confirmaron que la química entre los actores se mantiene intacta, incluso después de varios años sin compartir pantalla de manera constante.

Seguramente Justin Berfield también escogió la piel universitaria. Foto: Alejandro Aguilar ALEJANDRO AGUILAR

El fandom mexicano, el verdadero protagonista

El público no fue solo un espectador. Durante todo el evento, los fans corearon frases como “¡Eres el mejor, Francis!”, mientras levantaban DVDs, pósters y objetos de colección en busca de autógrafos.

También replicaron voces y diálogos de los personajes, en una interacción constante que convirtió el recinto en una extensión del universo de la serie.

A diferencia de otros encuentros, aquí la participación no se limitó a momentos específicos. Se mantuvo de forma continua, con reacciones que acompañaban cada intervención del elenco.

Entre los guiños más celebrados estuvo la aparición de la icónica bola de hámster, uno de los elementos más recordados por los seguidores. Su presencia funcionó como un detonante inmediato de reconocimiento colectivo.

Además, los asistentes buscaron en todo momento la cercanía con el elenco, pidiendo saludos y respuestas directas, lo que reforzó el carácter íntimo del encuentro.

Los fans tuvieron caretas con los rostros de los actores de la serie. ALEJANDRO AGUILAR

Elenco habla de las claves que identifican a los mexicanos con Malcolm

Durante la charla, los actores coincidieron en una explicación: el éxito de la serie en México radica en la identificación. Las dinámicas familiares que muestra la historia resultan cercanas para el público mexicano, lo que ha permitido que distintas generaciones se apropien de ella sin que pierda vigencia.

También señalaron que su visión de la serie ha cambiado con el tiempo. Ahora, al verla junto a sus hijos, encuentran nuevas interpretaciones en escenas que antes entendían de otra forma. Ese cambio de perspectiva les ha permitido valorar aspectos que en su momento pasaban desapercibidos, especialmente en la construcción de los personajes adultos.

En ese repaso, compartieron algunos detalles poco conocidos. Entre ellos, la presencia de easter eggs como la inclusión del número de matrícula de Frankie Muniz en una escena ambientada en la oficina de Malcolm. El actor también reveló que su hijo aparece brevemente durante la fiesta de aniversario de Hal y Lois.

El elenco también destacó el papel del doblaje en español, al considerar que fue clave para consolidar el impacto de la serie en América Latina. Reconocieron que muchas de las expresiones que hoy se asocian con los personajes provienen directamente de esas adaptaciones.

Chris Masterson estuvo atendiendo a los medios de comunicación. ALEJANDRO AGUILAR

Nostalgia, humor y continuidad

Como parte del evento, se presentó un detrás de cámaras sobre el regreso de la serie. Ahí, el elenco reflexionó sobre el significado de retomar estos personajes años después y el reto de conectar con una audiencia que ha cambiado.

El tono se mantuvo ligero durante toda la charla. Uno de los momentos más comentados llegó con una broma sobre Bryan Cranston. En referencia a su papel en Breaking Bad, se mencionó en tono humorístico que su personaje “se había dedicado a vender drogas”, lo que provocó risas entre los asistentes.

Este tipo de referencias funcionó como un puente entre distintas etapas de sus carreras, sin perder el enfoque en la serie que los reunió nuevamente frente al público.

Un cierre a la altura del fenómeno

El evento concluyó con mariachi y una última ovación del público. El elenco agradeció el cariño y la recepción en México, destacando la conexión que mantienen con sus seguidores.

La respuesta del público se mantuvo constante hasta el final, sin caídas en la intensidad ni en la participación. Más allá del espectáculo, el encuentro dejó una idea clara: en México, Malcolm el de en medio no es solo una serie que se recuerda. Es una historia que se sigue viviendo, citando y compartiendo entre generaciones.