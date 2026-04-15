Ariana Grande se suma a "La nueva Focker", la esperada continuación de la saga familiar

Paramount Pictures México publicó en plataformas hace un par de horas, el primer tráiler de la película “La nueva Focker’”, la continuación de la famosa saga de “La familia de mi novia”.

Esta nueva entrega marca el regreso de Ben Stiller y Robert De Niro, quienes vuelven a dar vida a la incómoda pero divertida relación entre Greg Focker y su suegro Jack Byrnes. A ellos se suma Ariana Grande en el papel de Olivia, novia Henry Focker, interpretado por Skyler Gisondo.

En cuanto a la historia, esta franquicia siempre ha girado en torno a la relación tensa e incómoda entre Greg, un enfermero con buenas intenciones, y Jack, su intimidante suegro, un exagente de la CIA.

A lo largo de las películas, vemos cómo esta dinámica evoluciona, aunque nunca deja de generar momentos caóticos, incluso después de que Greg forma una familia con Pam.

Para esta nueva entrega también regresa Owen Wilson, mientras que Blythe Danner y Teri Polo retoman sus papeles.

El guion está a cargo de John Hamburg, quien ya había trabajado en las entregas anteriores de la saga. Además, también funge como director en esta ocasión.

La nueva Focker llegará a los cines este noviembre, apostando nuevamente por la comedia familiar que convirtió a esta historia en un éxito.

La nueva Focker” busca revivir el éxito de la saga apostando por la nostalgia y el regreso de su elenco original, al tiempo que incorpora nuevos personajes para renovar la historia. Con una fórmula que combina comedia familiar, situaciones incómodas y conflictos generacionales, esta entrega promete mantener la esencia que conquistó al público, adaptándola a una nueva etapa en la vida de los Focker y ofreciendo tanto continuidad como frescura de cara a su estreno en noviembre.