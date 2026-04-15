Tipos de arañas venenosas que hay en CDMX, ¿cuál mordió a Taylor Momsen?

La cantante y actriz Taylor Momsen fue mordida por una araña el pasado 8 de abril, previo a abrir el concierto de AC/DC en el Estadio GNP Seguros, ubicado en la Ciudad de México (CDMX); sus primeras declaraciones fueron que se había tratado de un arácnido venenoso.

Ese día, por medio de Instagram, compartió con sus seguidores que era atendida por paramédicos y, a pesar del dolor y la necesidad de atención médica de urgencia, salió a cantar como telonera de AC/DC en su gira por México.

Sin embargo, tras seis días de la ‘picadura’ la cantante sorprendió con una nueva publicación en donde dejó ver su pierna que alertó a sus fans y señaló que se encontraba en el hospital, además de que difundió video en donde se veía una camilla, revelando que pasó la noche en el centro de salud.

Pese a ello, informó que seguiría siendo telonera en el concierto de la banda de hard rock británica-australiana en el antes Foro Sol, este miércoles 15 de abril.

Tipos de arañas venenosas que hay en CDMX

Araña violinista. Especial

En la CDMX existen arañas venenosas, pero la realidad es menos alarmante de lo que parece puesto que solo unas pocas especies son las que representan un riesgo médico importante, además de que no son agresivas, es decir, solo muerden si sienten peligro.

Pese a que son pocas las posibilidades de sufrir la mordedura de una araña venenosa en la CDMX, por lo referido en el párrafo anterior, es de seguridad estar informado sobre cuáles son las que hay en la capital, qué riesgos representan y qué hacer si fuiste víctima.

En realidad, solo hay dos especies en la ciudad que representan un riesgo médico importante:

Araña violinista

También llamada ‘araña del rincón’, del género Looxosceles, posee un color café con una marca en forma de violín en el cuerpo. Suele esconderse en lugares oscuros: clósets, grietas, muebles o detrás de cuadros. Es peligrosa porque su veneno puede destruir tejidos (necrosis) y, en casos graves, afectar la sangre o causar complicaciones serias.

Está presente en toda la CDMX y, en realidad, en todo el país. En el caso de este arácnido, la mordedura muchas veces no duele de inmediato, lo que puede retrasar la atención. Con el tiempo pueden aparecer enrojecimiento, ampollas y una lesión que se oscurece (necrosis), además de fiebre o malestar general en casos más graves. Mientras te trasladas a un hospital, se recomienda lavar la zona con agua y jabón, aplicar frío local (no hielo directo) y mantener la extremidad en reposo. Evita remedios caseros, no cortes la herida ni intentes succionar el veneno. La atención médica es clave porque en hospitales se puede valorar el uso de antiveneno y tratamiento especializado.

Viuda negra

De color negra brillante, con una marca roja tipo “reloj de arena” en el abdomen, suele estar en patios, garajes, madera o zonas poco movidas. Su veneno afecta el sistema nervioso, causando dolor intenso, calambres musculares y en algunos casos síntomas generalizados.

Este arácnido suele provocar una reacción más rápida al irradiar rigidez muscular, calambres, sudoración y ansiedad. En estos casos también debes limpiar la zona, mantener la calma y acudir de inmediato a urgencias, ya que el tratamiento puede incluir medicamentos para controlar el dolor y, en casos necesarios, antídoto. Los síntomas pueden ser muy molestos, pero con atención oportuna el pronóstico suele ser favorable.

En el caso de ambas, ante su mordedura, lo mejor es acudir a los hospitales públicos de la CDMX, que tienen capacidad para atender intoxicaciones por animales ponzoñosos, como el Hospital General de México Dr. Eduardo Liceaga, el Centro Médico Nacional Siglo XXI o el Hospital Juárez de México, donde cuentan con experiencia y, en muchos casos, con acceso a antivenenos. También puedes llamar al 911 para orientación o traslado en caso de urgencia.

La clave es actuar rápido, observar cualquier cambio en la piel o en el estado general y no esperar a que los síntomas empeoren.

Cabe destacar que en la capital del país también hay otras arañas y casi todas tienen veneno, pero en la mayoría no es lo suficientemente potente como para afectar a humanos o sus colmillos ni siquiera logran atravesar bien la piel. Dentro de estas especies se encuentran las de la familia Theridiidae, las más comunes, de patas delgadas que viven en techos y esquinas. También están las saltadoras y las ‘lobo’, estás últimas más grandes y rápidas que viven en suelos y jardines.

¿Qué araña mordió a Taylor Momsen?

Cantante Taylor Momsen mordida por una araña en CDMX. Especial

Pese a que Taylor Momsen en su última publicación puso que las arañas venenosas ‘no son buenas’, no especificó qué tipo de arácnido fue la que la mordió.

La cantante únicamente describió el incidente humorísticamente como una "araña enorme" que le arrancó un trozo de piel, requiriendo una inyección fuerte.

Cabe destacar que este es el segundo incidente de Momsen con un animal, puesto que en 2024 fue mordida por un murciélago en España.

Tras ese incidente, tuvo que ir al hospital y recibir vacunas contra la rabia durante aproximadamente dos semanas. Aunque el murciélago no le causó complicaciones graves, este tipo de mordeduras siempre se tratan como potencialmente peligrosas por el riesgo de rabia.

¿Quién es Taylor?

Cantante Taylor Momsen mordida por una araña en CDMX. Especial

Comenzó como actriz desde niña y se hizo mundialmente conocida por su papel de Jenny Humphrey en la serie Gossip Girl. Antes de eso, también destacó en el cine como Cindy Lou Who en la película How the Grinch Stole Christmas junto a Jim Carrey.

Con el tiempo decidió alejarse de la actuación para enfocarse en la música. Es la vocalista y líder de la banda The Pretty Reckless, con la que ha tenido bastante éxito dentro del rock alternativo y hard rock, destacando por su voz potente y una imagen más oscura y rebelde.

Actualmente es más reconocida por su faceta musical que por la actuación.

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