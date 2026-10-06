Timbiriche lanza comunicado y se deslinda de la serie no autorizada que estrenará ViX

La icónica banda mexicana Timbiriche emitió un comunicado oficial para desligarse por completo de la próxima producción televisiva que la plataforma ViX prepara sobre su trayectoria. Los seis miembros vigentes de la agrupación negaron de forma categórica cualquier tipo de participación en la creación del libreto o el desarrollo general de este polémico proyecto.

El documento público lleva las firmas auténticas de Alix Bauer, Diego Schoening, Mariana Garza, Erik Rubín, Benny Ibarra y Sasha Sokol. Los reconocidos intérpretes dejaron claro que la productora del programa nunca solicitó su autorización legal para utilizar su imagen, voz o identidad frente a las cámaras.

Los integrantes de Timbiriche rechazan la serie de ViX. Foto: Cuartoscuro

Los artistas detallaron que los ejecutivos de la plataforma de streaming jamás los contactaron para consultar las historias particulares narradas en los episodios. Los cantantes aseguraron desconocer el corte final del material, ya que los directivos de la empresa omitieron enviarles una invitación formal para visualizar la obra antes de su estreno.

Frente a la inminente llegada del proyecto a las pantallas, los ídolos del pop mexicano reaccionaron con firmeza para proteger el enorme legado construido durante más de cuatro décadas ininterrumpidas de trabajo. La banda surgió en la televisión nacional durante los años ochenta y consolidó una lealtad absoluta con millones de seguidores.

Realidad alterada y límites de la ficción

Los integrantes de Timbiriche advirtieron a su público que la serie de ViX llegará al catálogo digital estrictamente como una historia ficcionada. Según el documento divulgado, los escritores de la empresa mezclaron hechos reales comprobables con situaciones dramáticas que nunca ocurrieron dentro de la dinámica de la banda.

Esa peligrosa combinación entre sucesos verídicos y ficción televisiva detonó la postura frontal de los artistas ante los diferentes medios de comunicación. Los músicos subrayaron que detrás de los personajes diseñados para la televisión existen personas reales con familias ajenas al escrutinio del espectáculo.

Presentación de la serie de Timbiriche. Foto: Cuartoscuro

La agrupación reconoció el derecho universal a la libertad creativa de los guionistas, productores y directores involucrados en el polémico formato. Para marcar un límite claro, señalaron la distancia insalvable entre tomar inspiración de una época musical y lucrar con figuras públicas vivas sin molestarse en involucrarlas.

Los intérpretes compartieron alegrías, momentos sumamente difíciles y experiencias profundamente personales durante su larga trayectoria arriba y abajo de los escenarios. Ellos mismos calificaron este trayecto musical como una parte formativa y fundamental de su desarrollo humano, alejados del bullicio mediático.

La puerta abierta para un relato auténtico

El talento detrás de innumerables éxitos pop fijó una postura definitiva sobre la autoría legítima de sus vivencias juveniles y adultas. El grupo precisó que el próximo lanzamiento del catálogo de streaming representa un producto comercial totalmente ajeno a la verdadera historia de Timbiriche.

Las voces originales de la exitosa banda no descartaron la posibilidad de llevar sus verdaderas memorias a la pantalla mediante una bioserie en el futuro. Los cantantes condicionaron un proyecto biográfico de esta colosal magnitud al respeto absoluto, ético y moral por quienes experimentaron en carne propia el camino al estrellato.

Los integrantes de Timbiriche consideran hacer su propia serie. Foto: Cuartoscuro

Cualquier relato autorizado y avalado por los músicos requerirá invariablemente la voz directa de los protagonistas para garantizar la fidelidad total de los hechos plasmados. Los reconocidos artistas reafirmaron su inquebrantable compromiso con la verdad histórica y agradecieron el respaldo incondicional de los fanáticos mexicanos.

El comunicado cerró filas en torno a la sólida alineación histórica que domina todavía la industria del entretenimiento y la memoria colectiva del país. Las firmas individuales de Alix, Diego, Mariana, Erik, Benny y Sasha sellaron este duro posicionamiento mediático para desautorizar la obra dramática.