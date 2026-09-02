Detienen a Luis de Llano en CDMX por incumplir sentencia en el caso de Sasha Sokol

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detuvieron este miércoles al productor Luis de Llano en la Ciudad de México. El arresto obedeció a dos órdenes dictadas por una jueza del Tribunal Superior de Justicia. La autoridad ejecutó esta medida por el incumplimiento de la condena judicial relacionada con la denuncia por daño moral que promovió la cantante Sasha Sokol.

La captura del ejecutivo televisivo ocurrió exactamente a las 18:13 horas. El equipo legal de la exintegrante de Timbiriche confirmó el operativo a través de un comunicado oficial. Los abogados explicaron que la acción policial responde a medidas de apremio frente a la constante negativa del acusado para acatar el fallo definitivo.

Luis de Llano en la presentación de su libro. Foto: Cuartoscuro

El arresto del famoso productor marca un precedente dentro de los litigios del espectáculo nacional. Los representantes legales de la intérprete detallaron que la justicia capitalina actuó con firmeza ante la falta de cooperación. Las corporaciones policiales cumplieron el mandato y trasladaron al infractor a las instalaciones correspondientes para cumplir su sanción.

Consecuencias legales por evadir el mandato

La resolución judicial exige dos acciones obligatorias que el productor ignoró por completo. Primero, la presentación formal de una disculpa pública dirigida explícitamente a Sasha Sokol ante las autoridades del juzgado. Segundo, la publicación oficial de una síntesis de la sentencia condenatoria que lo señala como responsable de causar un perjuicio moral.

Frente a estas omisiones, la jueza impuso dos periodos de arresto de 15 horas cada uno. Las autoridades clasificaron estas sanciones como acumulables, lo que obliga al productor a permanecer 30 horas privado de su libertad. La detención administrativa busca forzar el cumplimiento inmediato de las obligaciones dictadas por el sistema de justicia.

Luis de Llano deberá cumplir 30 horas de arresto. Foto: Cuartoscuro

La defensa de la artista precisó que la orden de captura llegó tras agotar distintas instancias previas. El juzgado emitió diversos requerimientos formales y aplicó multas económicas contra el creador de contenido durante los últimos meses. El productor musical desestimó cada una de estas advertencias, lo que detonó la intervención directa de la fuerza pública.

Resolución definitiva de la Suprema Corte

Este arresto deriva directamente del largo proceso legal que falló a favor de la intérprete mexicana. Recientemente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) revisó el caso y confirmó la responsabilidad plena del ejecutivo. Los magistrados ratificaron la existencia de un evidente agravio psicológico e institucional en perjuicio de la demandante.

El fallo del máximo tribunal cerró cualquier posibilidad de apelación para la defensa de Luis de Llano. A partir de esa decisión, el juzgado capitalino inició el proceso de ejecución de sentencia. El Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México faculta a los jueces para usar esta clase de privaciones de libertad en escenarios de rebeldía jurídica.

Luis de Llano podría enfrentar mayores consecuencias. Foto: Cuartoscuro

Este proceso inició cuando la estrella de la música alzó la voz sobre los abusos sufridos durante su juventud. La valentía de la artista generó un fuerte impacto social y mediático en la industria del entretenimiento mexicano. El dictamen final de las autoridades representa una victoria jurídica que sienta bases para proteger a más víctimas dentro del medio artístico.

Las medidas de apremio continuarán vigentes hasta que el infractor cumpla todos los puntos resolutivos. El equipo jurídico de la cantante advirtió sobre nuevas repercusiones legales si el detenido mantiene su postura de rechazo. La legislación mexicana permite escalar este tipo de sanciones administrativas hacia consecuencias penales mucho más severas.