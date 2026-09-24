La historia de 'Timbiriche' llegará a la pantalla: fecha de estreno y dónde ver la serie

La historia de Timbiriche llegará a la pantalla chica con una serie que promete llevar al público a los primeros años de uno de los grupos más importantes del pop mexicano. La producción ya tiene fecha de estreno y contará, desde la ficción, cómo aquellos niños que comenzaron cantando juntos terminaron convertidos en figuras conocidas en todo el país.

A diferencia de un documental, esta producción toma acontecimientos reales como punto de partida para construir una historia de ficción. La trama se desarrollará principalmente durante la década de los 80 y mostrará tanto el crecimiento profesional de los integrantes como los problemas que aparecieron mientras el grupo avanzaba.

Así comenzará la historia de Timbiriche

La serie arrancará en 1982, cuando se formó la alineación original de Timbiriche. En ese momento estaban Sasha Sokol, Benny Ibarra, Alix Bauer, Paulina Rubio, Mariana Garza y Diego Schoening.

Lo que comenzó como un proyecto musical para niños fue creciendo hasta convertirse en un fenómeno. Y precisamente ese proceso será uno de los puntos centrales de la historia: ver cómo los integrantes pasaron de ensayar y presentarse siendo muy jóvenes a lidiar con la fama, los reflectores y las expectativas que había alrededor de ellos.

La producción también pondrá atención en la parte personal. Las amistades, los sueños y los conflictos irán apareciendo mientras los integrantes crecen y el grupo comienza a cambiar.

No será solamente una historia de canciones y escenarios. La serie buscará mostrar qué implicaba ser famoso cuando todavía se era un niño o adolescente y cómo esa exposición terminó afectando las relaciones entre quienes formaban parte de Timbiriche.

Así será la serie de ‘Timbiriche’: VIX

¿Quiénes aparecerán en la serie de Timbiriche?

La historia también avanzará hacia otras etapas de la agrupación y recreará la llegada de artistas que posteriormente se convirtieron en parte importante de Timbiriche, entre ellos Erik Rubín, Thalía, Bibi Gaytán, Edith Márquez, Silvia Campos y Jean Duverger.

Varios de los integrantes originales también tuvieron carreras fuera del grupo. Sasha Sokol, Benny Ibarra, Paulina Rubio, Mariana Garza, Diego Schoening, Erik Rubín y Thalía continuaron trabajando en la música, la televisión y la actuación después de sus respectivas etapas en Timbiriche.

Para interpretar esta historia, ViX reunió a un elenco integrado por Macarena García, Sebastián Poza, Luis de la Rosa, Iker Solano, Michelle Pellicer, Edu Maruri, Andrea Chaparro, Sol Wainer y Jesusa Ochoa, entre otros.

Foto: VIX

También participan Clara Dalmao, Osvaldo Benavides y Alberto Guerra. Benavides dará vida a Luis de Llano, productor relacionado con la creación de Timbiriche, dentro de esta versión de los acontecimientos.

¿Cuándo y dónde ver la serie de Timbiriche?

La serie Timbiriche se estrenará el 9 de octubre de 2026 en ViX. Los capítulos llegarán de manera semanal, cada viernes, por lo que la historia se desarrollará durante varias semanas en la plataforma.

El estreno llega acompañado por otro movimiento relacionado con la agrupación. El canal oficial TimbiricheVEVO en YouTube publicó 13 videoclips remasterizados, recuperando parte del material musical que acompañó a la banda durante sus años de mayor popularidad.

Por ahora, esta nueva producción no está relacionada con una gira, un nuevo disco o un reencuentro de los antiguos integrantes. La atención está puesta en la serie y en recuperar parte de la historia audiovisual de Timbiriche.

Así, más de cuatro décadas después de su formación, la agrupación volverá a ocupar la pantalla, esta vez con una historia que mostrará cómo empezó todo y qué había detrás de los reflectores cuando sus integrantes todavía eran niños.