Preparan serie de Timbiriche inspirada en la historia de la agrupación mexicana

La música mexicana volverá a mirar hacia una de sus etapas más representativas con una nueva producción audiovisual. ViX prepara una serie de ficción inspirada en los orígenes de Timbiriche, agrupación juvenil que alcanzó un lugar destacado en la escena musical de Latinoamérica.

La plataforma ya presentó las primeras imágenes del proyecto y dio a conocer a los actores que formarán parte de esta historia, ambientada en la década de los ochenta. La trama se remontará a los años en los que un grupo de jóvenes comenzó a abrirse camino en el espectáculo, sin imaginar la dimensión que alcanzaría su proyecto.

Foto: VIX

Más allá de los escenarios y la popularidad que llegó con el tiempo, la producción buscará acercarse a las circunstancias que rodearon el nacimiento de Timbiriche, así como a las relaciones y experiencias de quienes formaron parte de sus primeros años

¿Quiénes forman parte del elenco de la serie de Timbiriche?

La ficción contará con un reparto integrado por actores de distintas generaciones, quienes tendrán la tarea de recrear a los personajes vinculados con los inicios de la agrupación y el entorno en el que se desarrolló su historia.

El elenco anunciado está conformado por Macarena García, Sebastián Poza, Luis de la Rosa, Jesusa Ochoa, Iker Solano, Michelle Pellicer, Edu Maruri, Claro Dalmao, Sol Wainer, Andrea Chaparro, Osvaldo Benavides y Alberto Guerra.

La participación de estos actores, será parte fundamental de la recreación de una época en la que la televisión y la música desempeñaban un papel importante en la formación de nuevos ídolos juveniles.

Foto: VIX

¿Cómo nació Timbiriche y qué lugar ocupa en la música mexicana?

Antes de convertirse en un referente del pop en español, Timbiriche surgió como un proyecto infantil que reunió a jóvenes con inquietudes artísticas. Con el desarrollo de su carrera, la agrupación logró consolidarse y convertirse en una plataforma para varios intérpretes que posteriormente emprendieron exitosas trayectorias como solistas.

Entre los artistas que pasaron por sus diferentes etapas se encuentran Sasha Sokol, Benny Ibarra, Erik Rubín, Paulina Rubio, Mariana Garza, Thalía y Diego Schoening.

El recorrido de sus integrantes contribuyó a que Timbiriche permaneciera presente en la memoria musical de distintas generaciones. Sus canciones, presentaciones y apariciones en televisión formaron parte de una etapa en la que el entretenimiento infantil y juvenil adquirió una gran relevancia en México.

La historia del grupo también está relacionada con el crecimiento de sus integrantes frente a las cámaras. Muchos de ellos desarrollaron carreras en la música, la actuación y la televisión, ampliando la influencia que la agrupación tuvo en la cultura popular.

La serie de ViX trasladará su historia a los años ochenta para explorar el periodo en el que Timbiriche comenzó a tomar forma. El relato se enfocará en los sueños de sus protagonistas y en las circunstancias que acompañaron su incursión en el mundo del espectáculo.

El éxito, que con el tiempo se convirtió en una característica de la agrupación, también trajo consigo nuevas exigencias. La ficción abordará el contraste entre las aspiraciones de los jóvenes y las responsabilidades que surgieron a medida que aumentaba su exposición pública.

La amistad, las metas personales y los conflictos que pueden presentarse dentro de un proyecto compartido serán algunos de los elementos que formarán parte de la narración.

De esta manera, la producción buscará presentar una perspectiva sobre el camino que recorrieron sus protagonistas durante una etapa decisiva para el desarrollo de Timbiriche.

Foto: VIX

¿Cuándo se estrenará la serie de Timbiriche en ViX?

ViX ya dio a conocer las primeras imágenes y el reparto de su producción original inspirada en la historia de Timbiriche. Sin embargo, con la información proporcionada no se ha especificado una fecha de estreno, por lo que será necesario esperar a que la plataforma comparta más detalles sobre el lanzamiento.

La posibilidad de llevar los orígenes de la agrupación a una serie de ficción despertó la curiosidad de sus seguidores, especialmente por la expectativa en torno a los intérpretes que darían vida a los personajes y la forma en que se representarían los primeros momentos de su trayectoria.