‘Todo Suena Mejor En Cumbia’: Thalía reinventa su estilo con su nuevo disco

La reina del pop latino está de vuelta y lo hace con un giro que celebra sus raíces. Thalía estrena su nuevo álbum ‘Todo suena mejor en cumbia’, un proyecto que no solo marca una nueva etapa en su carrera, sino que también conecta con la esencia musical que la ha acompañado desde sus inicios.

Thalía habla de su nuevo disco

Con más de tres décadas en la industria, la artista mexicana atraviesa uno de los momentos más significativos de su trayectoria. A punto de recibir el reconocimiento Icon Award en los Billboard Women in Music, Thalía decide mirar hacia atrás para avanzar con fuerza, apostando por un género que, según ella misma confiesa, siempre ha formado parte de su identidad.

Es que yo he sido cumbia siempre”, expresó con entusiasmo durante una reciente entrevista, dejando claro que este disco no es una casualidad, sino una evolución natural de su historia musical.

El álbum mezcla nostalgia y una visión moderna de la cumbia. IG thalia

Para Thalía, este disco va más allá de lo musical. Se trata de una carta de amor a México, a sus raíces y a los recuerdos que construyen la identidad de cada persona.

Quiero que la gente sienta esa nostalgia de lo que ya no está, pero que sigue viviendo en nosotros”, explicó.

El proyecto incluye versiones reinventadas de clásicos bajo ritmo cumbiero. IG thalia

Esa idea se refleja en cada canción, donde la artista busca evocar momentos familiares, fiestas de barrio y memorias que conectan con el corazón del público. La cumbia, en este sentido, se convierte en un puente emocional entre generaciones.

¿Qué canciones incluye el disco ‘Todo suena mejor en cumbia’?

El álbum nace tras su colaboración con Los Ángeles Azules, una experiencia que encendió la chispa creativa en la cantante. Estar en el estudio, rodeada de este sonido tan característico, la llevó a un viaje emocional por distintas etapas de su carrera, recordando temas y momentos que marcaron su camino.

Así surge ‘Todo Suena Mejor en Cumbia’, un disco que mezcla nostalgia, fiesta y modernidad. Conformado por nueve temas, el álbum incluye canciones originales como ‘Ojitos mexicanos’ y ‘Boomerang’, así como reinterpretaciones de clásicos que ahora cobran nueva vida bajo el ritmo tropical.

Entre ellos destaca su versión de ‘Dancing Queen’, un tema icónico que Thalía transforma con frescura, demostrando su capacidad de reinventarse sin perder su esencia.

¿Quién canta con Thalía en su nuevo disco?

Uno de los grandes atractivos del disco son sus colaboraciones. Thalía reúne a artistas consolidados y nuevas voces en una fusión que enriquece el proyecto. Destaca su esperado dueto con Yuri, una colaboración que, según la propia cantante, llevaban décadas “debiéndose”.

Su dueto con Yuri es una colaboración esperada por años. IG thalia

También participan agrupaciones como Matisse, Grupo Máximo Grado y talentos emergentes como Valen. Cada colaboración aporta un matiz distinto, pero todas giran alrededor de un mismo eje: la cumbia.

A sus 36 años como solista, Thalía demuestra que la reinvención es clave para mantenerse vigente. Lejos de conformarse con su legado, la cantante continúa explorando nuevos sonidos, plataformas y formas de conectar con su audiencia, incluyendo redes sociales donde ha encontrado una nueva generación de seguidores.

Estoy agradecida por poder seguir compartiendo mis sueños con la gente que creció conmigo y con quienes me descubren hoy”, afirmó.

La cantante apuesta por colaboraciones con figuras icónicas y nuevas voces. IG thalia

Thalía recibirá el Icon Award

El lanzamiento de este álbum coincide con un reconocimiento importante en su carrera. El próximo 29 de abril, Thalía será homenajeada en los Billboard Women in Music, consolidando su impacto en la música global. Aunque admite sentirse nerviosa, también lo ve como una oportunidad para celebrar no solo su trayectoria, sino la de todas las mujeres latinas.

Me lo voy a gozar por todas nosotras”, dijo con emoción.

Thalía será reconocida en Billboard Women in Music con el Icon Award. IG thalia

Con su nuevo disco, Thalía reafirma que la música es una forma de identidad, celebración y comunidad. Su apuesta por este género no solo revive sonidos tradicionales, sino que los lleva a nuevas audiencias con un estilo fresco y contemporáneo. Como ella misma lo resume: la cumbia es alegría, fiesta… y una manera de celebrar la vida.