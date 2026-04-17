El video de “Por Ella” de Belinda y Los Ángeles Azules ya está disponible junto con el lanzamiento oficial de la canción. La colaboración, que forma parte del álbum del Mundial 2026, se estrenó este jueves de manera simultánea en plataformas digitales y en su versión visual, marcando uno de los primeros movimientos musicales ligados al torneo.

El tema reúne a Los Ángeles Azules con Belinda, en una combinación que ya tenía antecedentes y que ahora se posiciona dentro de un contexto global: la antesala de la Copa del Mundo.

Belinda y Los Ángeles Azules lanzan video de “Por Ella”, canción del Mundial 2026 Captura de Pantalla

Un lanzamiento simultáneo: canción y video de “Por Ella” ya disponibles

El estreno de “Por Ella” llegó completo desde el inicio. La canción fue liberada en plataformas digitales al mismo tiempo que su videoclip oficial, lo que permitió que el público tuviera acceso inmediato tanto al sonido como a la propuesta visual.

El video fue desarrollado por los propios artistas junto a su equipo creativo, lo que les permitió construir una narrativa independiente dentro del proyecto del Mundial. Esta decisión refuerza el enfoque artístico de la colaboración, alejándose de una estética genérica y apostando por una identidad propia.

Belinda y Los Ángeles Azules lanzan video de “Por Ella”, canción del Mundial 2026 Captura de Pantalla

“Por Ella”, la canción mexicana rumbo al Mundial 2026

El tema “Por Ella” forma parte del álbum oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026, un proyecto que reunirá a artistas de distintos géneros y países en los meses previos al torneo.

En lo musical, la canción mezcla la base de la cumbia característica de Los Ángeles Azules con el estilo pop de Belinda.

La producción está a cargo de Tainy, mientras que la composición incluye a Horacio Palencia, Diego Bollella, Elías Mejía y la propia intérprete.

La letra se construye alrededor del ambiente del futbol: la emoción del estadio, los cánticos colectivos y la intensidad de un partido decisivo. Ese mismo enfoque se traslada al video, que acompaña la narrativa con una propuesta visual alineada con el espíritu del tema.

Belinda y Los Ángeles Azules lanzan video de “Por Ella”, canción del Mundial 2026 OCESA

La canción forma parte del proyecto musical del Mundial

El lanzamiento marca además un nuevo paso dentro del programa musical global del torneo. “Por Ella”, como segundo sencillo del álbum oficial, se presenta como una de las piezas que comenzarán a definir el sonido del Mundial 2026 en su etapa previa.

Dentro de ese contexto, la canción de Belinda y Los Ángeles Azules destaca por su identidad mexicana, en un torneo que tendrá a México como una de sus sedes principales.

La apuesta por una mezcla de cumbia y pop también responde a la intención de conectar con audiencias diversas.

Belinda y Los Ángeles Azules lanzan video de “Por Ella”, canción del Mundial 2026 Captura de Pantalla

¿Qué dicen Belinda y Los Ángeles Azules sobre “Por Ella”?

Tras el lanzamiento, Belinda destacó el significado personal de formar parte de este proyecto, especialmente por su vínculo con México y el Mundial.

“Para mí, participar en esta colaboración es una de las más importantes de mi carrera. En mi casa, siempre en México, la Copa Mundial es un motivo de celebración, y ahora ser parte de esto a través de la música, al lado de Los Ángeles Azules, es un gran honor”, compartió.

También señaló que la intención del tema es conectar con el público desde lo festivo:

“Espero que pronto se convierta en un himno que nos invite a bailar y disfrutar, porque está hecha con mucho amor”.

Por su parte, Los Ángeles Azules destacaron el significado de reencontrarse con la cantante en este contexto:

“Es un gran honor para nosotros coincidir nuevamente con Belinda, y no podemos estar más felices de que sea en un proyecto musical con tanta fuerza e importancia a nivel internacional. Esta canción nos llena de orgullo al representar a México en la Copa Mundial”.

Belinda y Los Ángeles Azules lanzan video de “Por Ella”, canción del Mundial 2026 Captura de Pantalla

De “Amor a primera vista” a su nuevo tema del Mundial

La colaboración entre ambos artistas no parte de cero. Su tema anterior, “Amor a primera vista”, se convirtió en uno de los mayores éxitos de la cumbia pop en los últimos años, acumulando cientos de millones de reproducciones.

Ese antecedente impulsó la expectativa desde antes del estreno de “Por Ella”. En redes sociales, el anuncio del tema generó conversación inmediata, con especulación sobre el sonido y su papel dentro del álbum del Mundial.

Con el video de “Por Ella” de Belinda y Los Ángeles Azules ya disponible, el enfoque se traslada a la respuesta del público. Las primeras reproducciones y comentarios comienzan a acumularse en tiempo real, mientras el tema se posiciona dentro de plataformas digitales.