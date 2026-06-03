La razón por la que varios hijos de Angelina Jolie dejaron de usar el apellido de Brad Pitt

Angelina Jolie y Brad Pitt fueron una de las parejas más famosas de Hollywood. Durante más de una década compartieron una relación, formaron una familia con seis hijos y se convirtieron en una de las más mediáticas de la industria del entretenimiento.

Sin embargo, tras su separación en 2016, la relación entre Brad Pitt y varios de sus hijos se ha visto afectada. Con el paso de los años, algunos de ellos han tomado la decisión de dejar de usar el apellido de su padre, e incluso iniciar procesos legales para eliminarlo oficialmente.

¿Por qué los hijos de Angelina Jolie dejaron de usar el apellido Pitt?

El distanciamiento entre Brad Pitt y algunos de sus hijos se remonta a la separación de los actores. En aquel momento surgieron acusaciones relacionadas con un presunto altercado ocurrido a bordo de un avión privado en 2016.

Desde entonces, varios de los hijos de la expareja han mantenido una relación distante con el actor. Algunos han decidido omitir públicamente el apellido Pitt, mientras que otros iniciaron trámites legales para conservar únicamente el apellido Jolie.

Hasta ahora, tres de sus hijos han comenzado procesos formales para retirar el apellido de su padre, mientras que otros simplemente han dejado de utilizarlo en eventos públicos y documentos relacionados con su vida profesional.

¿Qué hijos de Angelina Jolie se quitaron el apellido Pitt?

Maddox Chivan Jolie-Pitt

Maddox fue el primer hijo adoptivo de Angelina Jolie. La actriz lo adoptó en 2002 cuando era un bebé, y posteriormente Brad Pitt también lo adoptó de manera legal en 2006, añadiendo su apellido.

Actualmente, Maddox ha optado por utilizar únicamente el apellido Jolie y es uno de los hijos que más se ha mantenido alejado de la vida pública relacionada con su padre.

¿Por qué los hijos de Angelina Jolie se quitaron el apellido Pitt? Foto: Backgrid/The Grosby Group

Zahara Marley Jolie-Pitt

Zahara fue adoptada por Angelina Jolie en Etiopía en 2005 cuando tenía apenas siete meses de edad. Un año después, Brad Pitt también la adoptó legalmente.

La joven comenzó a presentarse públicamente sin el apellido Pitt desde 2023. Más recientemente, durante actividades académicas y eventos públicos, ha utilizado únicamente el apellido Jolie.

¿Por qué los hijos de Angelina Jolie se quitaron el apellido Pitt? Foto: @grosbygroup.com / Photo by Xavier Collin/Image Press Agency

Pax Thien Jolie-Pitt

Angelina Jolie adoptó a Pax Thien en Vietnam en 2007. Posteriormente, Brad Pitt formalizó también su adopción y el joven incorporó el apellido Pitt.

Aunque no ha iniciado un proceso legal para retirarlo, Pax ha dejado de utilizar el apellido de manera pública en diversas ocasiones.

¿Por qué los hijos de Angelina Jolie se quitaron el apellido Pitt? Foto: Zuma Press/The Grosby Group

Shiloh Nouvel Jolie

Shiloh es la primera hija biológica de Angelina Jolie y Brad Pitt. Nació el 27 de mayo de 2006 y, al cumplir la mayoría de edad, presentó una solicitud legal para eliminar el apellido Pitt.

Aunque sus hermanos fueron los primeros en omitir el apellido, Shiloh desde entonces, ha comenzado a utilizar únicamente el apellido Jolie.

¿Por qué los hijos de Angelina Jolie se quitaron el apellido Pitt? Foto: REX Features/Shutterstock /The Grosby Group

Knox Léon y Vivienne Marcheline Jolie-Pitt

Los mellizos nacieron el 12 de julio de 2008 en Francia y son los hijos menores de la expareja. Aunque ambos mantienen un perfil discreto, Vivienne ha sido vista utilizando únicamente el apellido Jolie en algunos proyectos y eventos públicos. Por su parte, Knox continúa usando ambos apellidos.

¿Por qué los hijos de Angelina Jolie se quitaron el apellido Pitt? Foto: @grosbygroup.com / Famous/ Ace Pictures via ZUMA Press

Así, varios de los hijos de Angelina Jolie y Brad Pitt han tomado distintas decisiones respecto al uso del apellido paterno, reflejando el distanciamiento que ha marcado la relación familiar en los últimos años.