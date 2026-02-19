Thalía lleva el sonido de ABBA a Premios Lo Nuestro 2026 junto a Wendy Guevara

Thalía presentó en vivo su nuevo sencillo, titulado Dancing Queen, durante la ceremonia de Premio Lo Nuestro 2026. La cantante mexicana, quien fungió como conductora del evento y figuró en la lista de nominados, protagonizó uno de los números musicales de la noche al incorporar a la influencer Wendy Guevara en el cierre de su presentación.

El espectáculo comenzó con Thalía acompañada por su equipo de bailarines en un escenario diseñado con iluminación brillante. Durante la ejecución del tema, la intérprete realizó un cambio de vestuario frente a la audiencia, uno de los elementos técnicos centrales de su propuesta visual para esta entrega de premios.

La participación de Wendy Guevara

Casi al finalizar la melodía, un grupo de creadores de contenido se unió a la coreografía en la tarima principal. Entre ellos destacó la presencia de Wendy Guevara, quien apareció caracterizada acorde a la temática de la canción. La influencer leonesa portó un vestido voluminoso en color rosa y una corona de plata.

La colaboración en el escenario marca la integración de Guevara en la etapa actual de la carrera de Thalía. La creadora de contenido se mostró participativa durante los minutos que compartió cámara con la cantante, confirmando la relación laboral y amistosa que mantienen.

Esta presentación forma parte de la estrategia de promoción del nuevo material discográfico de Thalía, quien ha buscado renovar su proyección artística mediante el acercamiento a figuras del entorno digital como Guevara.

La persistencia del sonido ochentero

Con este lanzamiento, Thalía reafirma su interés por los sonidos retro y la estética de la década de 1980. Esta línea creativa no es nueva en su discografía reciente; funciona como una extensión directa de su proyecto anterior, 'Thalia’s Mixtape', donde exploró covers de rock en español y pop de esa época.

Para 'Dancing Queen', la cantante cambió algunoss arreglos característicos de la versión original, adaptando la letra para el mercado latino actual pero conservando la esencia rítmica que definió a la música pop de hace cuarenta años.