Dicen por ahí que "recordar es vivir", y Tommy Mottola revivió el momento en el que se casó con Thalía hace más de 25 años. Pero no fue al estilo Hollywood, sino al de TikTok, a través de un divertidísimo video que ya es tendencia.

En el transcurso de 40 segundos, se puede observar a la pareja paseando frente a la Catedral de St. Patrick en Nueva York. Este recinto, donde tuvo lugar el histórico enlace religioso, actúa hoy como el escenario de una escena cómica.

No lo digas, no lo digas, no lo digas... ¿Aquí no fue donde se casó Thalía?", es el audio que se escucha mientras la romántica pareja camina. Ella mira al infinito con elegancia, mientras él la observa y mira a la cámara con complicidad.

Tommy Mottola recuerda su boda con Thalía con un divertidísimo TikTok, ¿te lo vas a perder? Instagram

El historial de una boda que paralizó al mundo entero

Para entender el impacto de este TikTok, debemos viajar al 2 de diciembre del año 2000. Aquella noche, la Ciudad de Nueva York se detuvo para presenciar lo que muchos llamaron "la boda del siglo".

Thalía deslumbró con un vestido de Mitzy que pesaba 70 kilos y tenía una cola de 17 metros de largo. La majestuosidad de la Catedral de San Patricio fue el marco perfecto para este cuento de hadas real.

A lo largo de dos décadas y media, la relación entre el magnate de la música y la estrella mexicana ha enfrentado constantes rumores. Sin embargo, su capacidad para reinventarse en la era digital ha silenciado a cualquier detractor.

Tommy Mottola revive su boda con Thalía en un video viral: ¿te lo vas a perder? Instagram

Las reacciones en el ojo público: Fans y celebridades

La respuesta de los seguidores no se hizo esperar, inundando la sección de comentarios con mensajes de nostalgia y risas. "Son la prueba de que el amor real sí existe en el mundo del espectáculo", escribió un usuario.

Reportes que circulan en la industria confirman que este tipo de contenido orgánico es parte de su estrategia de cercanía. Fuentes cercanas al círculo del artista aseguran que Tommy disfruta especialmente de estas ocurrencias de su esposa.

Incluso otras celebridades han reaccionado al video, aplaudiendo que la pareja no se tome tan en serio a sí misma. Es una lección de humildad y frescura de dos titanes que lo tienen absolutamente todo.

La voz de los protagonistas y la magia de las redes sociales

Con un gesto cargado de picardía, Tommy Mottola demostró que sigue siendo el fan número uno de la intérprete de "Amor a la mexicana". En el video, su mirada hacia ella refleja una admiración que los años no han logrado desgastar.

Tras un rastreo en sus redes sociales, se observa que Thalía compartió el video con emojis de risa y corazones. Describe el momento como una travesura necesaria durante su paseo por las frías pero glamurosas calles neoyorquinas.

Círculos cercanos a la pareja mencionan con elegancia que este video fue totalmente improvisado mientras caminaban. La naturalidad del encuentro es lo que ha permitido que el video conecte de forma tan potente con el público.

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Un legado de amor que se vuelve viral cada día

Thalía y Tommy Mottola han logrado lo que pocos en Hollywood: mantener la llama encendida bajo el escrutinio público. Este video no es solo una broma, es un recordatorio de que su historia sigue escribiéndose con alegría.

La Catedral de San Patricio siempre será el símbolo de su unión, pero sus redes sociales son el diario de su felicidad actual. ¿Será este el secreto para un matrimonio duradero en la cima del éxito mundial?

¿Cuál es tu momento favorito de la icónica boda de Thalía y Tommy Mottola en la Catedral de Nueva York?