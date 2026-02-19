Lo que comenzó como un día más de ensayos terminó convirtiéndose en uno de los momentos más comentados previos a la ceremonia. En el recinto donde se ultiman detalles para la gala, Thalía recorría el escenario y afinaba aspectos de la conducción cuando fue sorprendida por la llegada de Nadia Ferreira, quien este año debuta como conductora principal del evento.

Ambas se saludaron con entusiasmo. Entre sonrisas y breves comentarios sobre la responsabilidad de llevar el hilo de la noche, Thalía preguntó a Nadia cómo se sentía ante este nuevo reto profesional. La modelo paraguaya, visiblemente emocionada, respondió, sin imaginar que segundos después el momento se tornaría aún más especial.

"El regalo más hermoso": la reacción de Thalía

La conversación dio un giro cuando Thalía notó que Nadia no estaba sola. A unos pasos se encontraba Ludy Ferreira, madre de la modelo, quien la acompañaba en este momento clave de su carrera.

La intérprete mexicana no pudo ocultar su emoción. Al percatarse de la presencia de Ludy, interrumpió el diálogo para saludarla efusivamente. El gesto fue espontáneo con un abrazo y palabras que resonaron en el lugar.

Thalía destacó lo valioso que es contar con el apoyo de una madre en instantes determinantes, subrayando que ese respaldo es uno de los mayores regalos que la vida puede ofrecer. Luego, entre risas, propuso tomarse una foto juntas, celebrando el orgullo de ser mamás y el lazo que las une a sus hijos.

El breve intercambio fue grabado y compartido en redes sociales, donde rápidamente se volvió viral. Usuarios destacaron la naturalidad del gesto y el mensaje sobre la importancia de la familia en medio del brillo del espectáculo.

Premios Lo Nuestro marcado por grandes triunfos

Más allá del emotivo encuentro, la edición 2026 de Premios Lo Nuestro estuvo cargada de momentos memorables y reconocimientos destacados.

El gran protagonista de la noche fue Bad Bunny, quien se consolidó como uno de los artistas más influyentes al llevarse galardones en categorías clave como Álbum del Año y Canción del Año. Su dominio reafirmó el impacto global de la música urbana latina.

En el terreno femenino, Karol G volvió a demostrar su fuerza dentro del género urbano, mientras que Cazzu se posicionó como figura central del pop latino. Por su parte, Yuridia brilló en la categoría de música mexicana, llevándose el reconocimiento a Mejor Canción Mariachi/Ranchera.

Los ganadores de premios Lo Nuestro Especial

Uno de los momentos más comentados fue el reconocimiento a Daddy Yankee, quien fue premiado en la categoría de Música Cristiana por el tema “Sonríele”, sorprendiendo a muchos con esta faceta artística.

La ceremonia también dio espacio a nuevas voces como Camila Fernández, así como colaboraciones internacionales que reflejan la expansión global del talento latino.

¿Dónde ver Premios Lo Nuestro 2026 en vivo?

Para quienes no quieren perderse ningún detalle, en México la transmisión está disponible a través de Canal 5 en señal abierta. Además, la plataforma ViX ofrece la cobertura en tiempo real para dispositivos móviles, computadoras y Smart TV, tanto en Latinoamérica como en Estados Unidos.

Premios Lo Nuestro Instagram

Mientras los reflectores siguen apuntando a los ganadores y presentaciones musicales, el video del abrazo entre Thalía y Ludy Ferreira continúa circulando, recordando que, incluso en la noche más brillante del año para la música latina, los momentos más poderosos suelen ser los más sencillos.

AAAT*