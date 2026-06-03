La historia detrás de 'I am from Bosnia, take me to America', el éxito viral del Mundial 2026

Con una mezcla de rock, humor y pasión futbolera, Bosnia ha encontrado en "I am from Bosnia, take me to America" uno de los fenómenos musicales más llamativos del Mundial 2026. La banda Dubioza Kolektiv adaptó su popular tema para celebrar la clasificación de la selección bosnia y, en cuestión de días, la canción se convirtió en un éxito viral que acumula millones de reproducciones en distintas plataformas digitales.

El grupo de rock Dubioza Kolektiv ha adaptado uno de sus temas con motivo del torneo y el martes esta nueva versión acumulaba varios millones de visitas en las distintas plataformas, y va camino de ser una de las canciones de esta edición, que arranca el 11 de junio.

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En el videoclip publicado a finales de mayo, los músicos regatean con camisetas amarillas a la espalda e instrumentos en las manos mientras preparan cepavi, especialidad de carne a la parrilla típica de los Balcanes.

"Nuestro video, que ha debido costar seis marcos (3 euros), se grabó en el barrio, que de alguna manera es el equivalente a una favela en Colombia o Brasil. Creo que la gente ha reconocido esa estética: el fútbol es eso, un balón hecho trizas y una portería pintada en un muro, y los pobres jugando al fútbol", explica a la AFP Brano Jakubovic, de 47 años, músico y autor de la letra.

Millones de visualizaciones en redes

Resultado: un millón de visitas en YouTube, cifras similares en Instagram y repercusión en todo el mundo.

"Estamos presentes en las redes", explica Vedran Mujavic, bajista del grupo. "Pero hoy es mucho más difícil obtener ese millón de clics, likes y visitas que hace cinco o diez años (...), así que cuando un millón de personas ven el video en una semana y que llega a gente de todo el mundo, estás contento".

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Eso a pesar de que la canción no es nueva: U.S.A., publicada en 2011, hablaba inicialmente de la manera en la que "los bosnios u otros habitantes de Europa del Este emigran a Estados Unidos en busca de una vida mejor y del sueño americano", cuenta Bruno.

"Al final de la canción, los bosnios vuelven a casa porque se dan cuenta de que el sueño americano ya no existe", explica.

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El refrán, "I am from Bosnia, take me to America', adquirió un nuevo significado a finales de marzo, cuando la selección de Bosnia logró clasificar al Mundial eliminando a Italia en el repechaje europeo.

"Fue una locura total", recuerda Brano Jakubovic, en Sarajevo. "La canción sonaba en bucle, una y otra vez, no sé cuantas decenas de miles de personas" estaban reunidas para esperar a los jugadores tras la victoria en el estadio de Zenica, a 70 km de la capital.

Pocos días después, el grupo decidió añadir una estrofa en bosnio, para recordar el "trauma colectivo nacional" de 2014.

En la edición disputada en Brasil, que hasta ahora era la única participación de Bosnia en un Mundial, Bosnia sufrió la anulación de un gol de Edin Dzeko por fuera de juego inexistente en el segundo encuentro de fase de grupos, contra Nigeria.

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La selección europea terminó perdiendo aquel encuentro 1-0 y como consecuencia quedó sin opciones de avanzar a octavos de final.

"Los psicólogos ganaron mucho dinero tras ese fuera de juego, y las empresas farmacéuticas también se enriquecieron, porque todos los bosnios se pasaron a las drogas duras", bromea Brano. "De una forma u otra había que dar salida a ese trauma en la canción".

Bosnia, 65ª clasificada en el ranking FIFA, jugará su primer partido del Mundial el 12 de junio contra Canadá.

Con información de AFP.