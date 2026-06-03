Alexa Demie volvió a dar señales de vida en Instagram y, aunque una sola fotografía bastó para llamar la atención de sus seguidores, la verdadera noticia llegó fuera de las redes sociales.

Y es que la actriz que interpretó a Maddy Pérez en Euphoria aprovechó una reciente entrevista para aclarar si está pensando en retirarse de la actuación ahora que la exitosa serie llegó a su fin.

La publicación, compartida días después del cierre de la producción de HBO, mostró a Demie como protagonista de la nueva edición de The Hollywood Reporter.

La imagen acumuló miles de reacciones en pocas horas y reavivó el interés por una actriz que, a diferencia de muchas estrellas de su generación, ha optado por mantenerse lejos de la exposición constante.

Alexa Demie reaparece en Instagram y aclara si dejará la actuación tras Euphoria IG alexademie

Alexa Demie y su presencia discreta que alimentó las especulaciones

Aunque Alexa Demie publicó contenido en Instagram durante este año, su actividad en redes sociales sigue siendo mucho más limitada que la de otros integrantes del elenco de Euphoria.

La actriz pasó largos periodos sin compartir publicaciones, especialmente después de 2023, algo que contribuyó a construir la imagen reservada que la acompaña desde que alcanzó fama internacional gracias a la serie creada por Sam Levinson.

Esa distancia respecto a las redes sociales y a la vida pública llevó a algunos seguidores a preguntarse si planeaba alejarse también de la actuación una vez terminada la historia de Rue, Maddy y el resto de los personajes que convirtieron a Euphoria en uno de los mayores éxitos de HBO.

Alexa Demie reaparece en Instagram y aclara si dejará la actuación tras Euphoria IG alexademie

Alexa Demie aclara si piensa retirarse de la actuación

Durante una entrevista para The Hollywood Reporter, Demie respondió directamente a las versiones que apuntaban a un supuesto retiro.

La actriz explicó que muchas personas suelen interpretar su bajo perfil como una señal de que no quiere seguir trabajando en la industria, cuando en realidad se trata de una decisión personal relacionada con la manera en que desea vivir su vida.

Con humor, cuestionó la facilidad con la que otros deciden por ella cuáles deberían ser sus próximos pasos y dejó claro que sigue interesada en actuar.

Demie aseguró que le gusta la vida que ha construido y que no tiene intención de modificarla para ajustarse a las expectativas de la fama. También señaló que continuará desarrollando su carrera, aunque manteniendo la libertad de elegir cuidadosamente los proyectos en los que participa.

Alexa Demie reaparece en Instagram y aclara si dejará la actuación tras Euphoria IG alexademie

El fenómeno de Euphoria cambió su carrera

Cuando Euphoria debutó en 2019, pocos imaginaban el impacto que tendría en la televisión juvenil. La serie convirtió a personajes como Rue, Cassie, Nate y Maddy en referentes de la cultura pop y ayudó a impulsar la carrera de actores como Zendaya, Sydney Sweeney, Jacob Elordi y la propia Alexa Demie.

Entre todos ellos, Maddy Pérez se convirtió en uno de los personajes más populares gracias a su personalidad, sus frases y su estilo, elementos que hicieron de Demie una de las figuras más reconocibles de la serie.

Sin embargo, mientras algunos de sus compañeros aprovecharon el éxito para multiplicar apariciones públicas y proyectos, Demie eligió un camino distinto, priorizando la privacidad y manteniendo una presencia pública mucho más selectiva.

Por ahora, la actriz no ha revelado cuál será su próximo proyecto. Sin embargo, sus recientes declaraciones despejan una de las dudas de si abandonará la actuación.