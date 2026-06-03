Toy Story 5: Irán Castillo anuncia su regreso como la voz de Jessie; así lo anunció

Irán Castillo volverá a encontrarse con uno de los personajes más queridos del universo de Toy Story. La actriz mexicana confirmó que participará en la quinta entrega de la exitosa franquicia animada de Pixar, donde nuevamente prestará su voz a Jessie para la versión doblada al español latino.

A pocos días de que la película llegue a las salas de cine, continúan revelándose detalles sobre el proyecto que ha generado gran expectativa entre niños y adultos. El estreno de Toy Story 5 en México está programado para el 18 de junio, fecha en la que los espectadores podrán reencontrarse con varios de los personajes que han marcado a distintas generaciones.

Irán Castillo confirma su participación en Toy Story 5

La propia actriz fue la encargada de dar a conocer la noticia mediante una publicación en redes sociales. En el mensaje compartió la alegría que siente por volver a interpretar a la famosa vaquerita, personaje que se ha convertido en uno de los favoritos del público dentro de la franquicia.

El anuncio no tardó en generar reacciones entre sus seguidores, quienes celebraron que la voz de Jessie en español latino continúe siendo la de Irán Castillo.

“De las cosas más bonitas que me ha tocado hacer. Doblaje de Jessie la vaquerita. No puedo de la emoción con Toy Story 5. Ya falta muy poquito para verla en cines. Muchas gracias siempre a Disney Studios Latinoamérica”, escribió la actriz.

Jessie mantiene su lugar entre los personajes favoritos de la saga

Con el paso de los años, Jessie logró consolidarse como una de las figuras más populares de Toy Story. Su llegada a la franquicia en Toy Story 2 permitió que los espectadores conocieran a una vaquerita llena de energía, valentía y momentos emotivos que conectaron con el público.

Gracias a esas características, el personaje continúa siendo uno de los más recordados por los fanáticos, por lo que el regreso de su voz en español latino era uno de los aspectos que más interés generaba entre los seguidores de la historia.

Aunque Irán Castillo interpreta a Jessie para Latinoamérica, en la versión original en inglés la actriz Joan Cusack seguirá siendo la encargada de dar voz al personaje, tal como lo ha hecho desde su primera aparición en la pantalla grande.

Los productores de la película también confirmaron la participación de varios integrantes del elenco original. Entre ellos destacan Tom Hanks, quien volverá a interpretar a Woody, y Tim Allen, que retomará su papel como Buzz Lightyear.

Bad Bunny se une a Toy Story

Además de recuperar a personajes clásicos, la película incluirá nuevas participaciones que han generado conversación entre el público.

Uno de los nombres más comentados es el del cantante Bad Bunny, quien participará dando vida a un personaje inédito llamado “Pizza con Gafas”. A esto se suma la colaboración del productor argentino Bizarrap dentro del proyecto.

dassdsa Especial

Por si fuera poco, también se anunció que Taylor Swift interpretará una canción especial para la banda sonora de la cinta, lo que ha incrementado aún más la expectativa entre los seguidores de la película.