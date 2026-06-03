'Tú eres el tren', el libro de Selina Ringel que anima a jóvenes cineastas a hacer sus películas 

En una industria cinematográfica cambiante, la autogestión se ha convertido en la única vía de supervivencia para los nuevos creadores.

Así lo percibe la cineasta mexicoestadunidense Selina Ringel, quien con su libro Tú eres el tren busca que los jóvenes cineastas no esperen sentados a que los grandes estudios les llamen para trabajar y que, en vez de eso, sean ellos quienes creen sus propias oportunidades para poder empezar a contar sus propias historias, tal como ella lo ha hecho.

“He aprendido tantas cosas en los últimos 15 años, sobre todo a cómo crear mis propias oportunidades, porque viviendo en Estados Unidos comprendí que estas no te llegan mágicamente. Siento que uno mismo las construye y por eso decidí que tenía que compartirlo; escribí este libro para todas esas personas que quieren empoderarse y no saben exactamente cómo empezar”, contó en entrevista Selina Ringel, quien ha escrito películas independientes como You, Me and Her o Single Mother by Choice.

Tras haber editado en inglés el libro Be the Train el año pasado y percibir el gran interés del público, Ringel tomó la decisión de publicar el texto en español para guiar a la gente a realizar su propia película y, de paso, acercarse a una comunidad latina que ha demostrado tener un enorme potencial en el ámbito audiovisual.

Rafael Reynaga

Yo soy mexicoamericana y para mí es muy valiosa mi comunidad latina. Hay demasiadas personas que tienen un sueño, que están creando contenido, que quieren hacer películas y muchas de ellas se mudan a Los Ángeles. Me he encontrado a mucha gente que llega allá, pero siento que hoy estamos viviendo en un ecosistema donde en realidad no tienes que estar en un lugar específico para crear una buena historia o conectar con las personas”, apuntó.

Ringel escribió Tú eres el tren justo mientras criaba a sus dos pequeños hijos, fruto de su matrimonio con el director y productor Dan Levy Dagerman.

“Tengo una hija de dos años y un hijo de cinco años. Me tuve que levantar de las cuatro a las seis de la mañana todos los días para poder escribir este libro, porque físicamente no había otro espacio”, compartió.

El proceso creativo culminó en un cierre profundamente personal, razón por la que Ringel se enfocó en hablar del último capítulo con el que concluye su obra, la cual ya está disponible en Amazon.

La parte más emocional diría que fue el último capítulo. Es muy especial tener una vida creativa y darte cuenta de que, al final, todas esas memorias de lo que estás construyendo son parte del camino. No siempre quiere decir que todo va bien, pero sí podemos tener la mentalidad de realmente disfrutarlo porque lo escogimos por una razón”, apuntó.

Aunque el texto se enfoca en el quehacer fílmico, la escritora aseguró que lo plasmado en el mismo se puede aplicar a cualquier terreno del emprendimiento.

Ringel lleva esta misma filosofía en un programa digital de asesoría sobre marketing y distribución para realizadores independientes y prepara su siguiente largometraje, titulado tentativamente Sin señal, también bajo el esquema indie que promueve.

“Mi esposo la va a dirigir, yo voy a ser la actriz principal, la voy a escribir y la voy a producir. Se trata sobre nuestra adicción a los celulares, porque creo que es algo que realmente nos está cambiando el cerebro y nuestras dinámicas con las parejas, con los hijos y con muchas cosas más”, concluyó la realizadora.