Teyana Taylor protagoniza pelea con seguridad de los premios Oscar; La Academia responde

Teyana Taylor se vio involucrada en un incidente con el personal de seguridad de los Premios Oscar, esto ocurrió minutos después del anuncio del ganador en la categoría de Mejor Película. Taylor subió al escenario principal junto al resto del elenco de la cinta Una batalla tras otra. El equipo de producción se encontraba recibiendo las estatuillas correspondientes al galardón.

Tras descender de la plataforma, un elemento de seguridad detuvo el paso de la actriz. Los registros audiovisuales de la ceremonia documentan el momento en el que el guardia colocó sus manos sobre Taylor. Esta acción física generó una respuesta verbal por parte de la integrante del elenco.

En declaraciones posteriores a la gala, Taylor abordó el incidente frente a representantes de los medios de comunicación. La actriz mencionó que los elementos de seguridad del recinto se encontraban ocupados durante la jornada. Añadió la frase "siempre hay alguien así" al describir el actuar del elemento de vigilancia.

La intérprete también explicó los motivos de su reacción frente a las cámaras en el lugar de los hechos.

"Simplemente no tolero la falta de respeto, especialmente cuando es injustificada y sin provocación", expresó Taylor.

La Academia se disculpa con Teyana Taylor

La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas emitió un comunicado oficial sobre estos hechos. La organización expresó consternación al conocer la experiencia reportada por la actriz al finalizar la ceremonia. El comunicado mencionó el trabajo logístico conjunto con Taylor durante la reciente temporada de premios.

El texto oficial identificó a la empresa responsable de la vigilancia al interior del evento. La organización señaló que el guardia involucrado pertenece a la firma de seguridad externa denominada SIS. A pesar de la subcontratación, la Academia asumió la responsabilidad por la experiencia de los asistentes al recinto.

Los organizadores indicaron en el comunicado que notificaron a la empresa SIS que este tipo de comportamiento resulta inaceptable. El texto institucional finalizó afirmando que la junta directiva está tomando las medidas necesarias para garantizar que no se repitan situaciones similares en el futuro.

Teyana Taylor agradece a La Academia

Al final, Teyana Taylor agradeció en sus redes sociales a La Academia por las disculpas ofrecidas tras el incidente que hubo al finalizar la ceremonia de los Premios Oscar.

Una batalla tras otra, la gran ganadora de los Oscar

La película Una batalla tras otra resultó la película ganadora del premio principal de la noche. La categoría de Mejor Película es la última en anunciarse dentro del programa oficial de la transmisión televisiva. El acceso al escenario de los múltiples involucrados durante este segmento requiere coordinación logística.

Los protocolos de la ceremonia establecen rutas de tránsito específicas para los ganadores tras recibir los galardones. El personal de seguridad tiene la instrucción de guiar a los equipos hacia la sala de prensa. El altercado con Taylor se registró durante este proceso de desplazamiento operativo en el interior del teatro.

Hasta el momento, la empresa de seguridad SIS no ha publicado documentos ni emitido declaraciones sobre el proceder de su empleado.

bgpa