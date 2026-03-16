Ésta es la razón por la que Sean Penn no fue a los Oscar 2026 a recibir su premio

Sean Penn volvió a acaparar la atención en la ceremonia de los premios Oscar tras obtener el reconocimiento a Mejor Actor de Reparto. Sin embargo, el actor estadounidense no estuvo presente para recibir la estatuilla. Su ausencia destacó durante la gala, ya que fue el único de los nominados en su categoría que no acudió al evento.

Información publicada por The New York Times señala que el actor decidió no asistir a la premiación porque viajó a Europa con la intención de llegar a Ucrania. No se trata de la primera ocasión en la que Penn se ausenta de eventos importantes de la temporada de premios.

Sean Penn fue visto en Ucrania este 16 de marzo AFP

A inicios de este año tampoco acudió a los premios del Sindicato de Actores ni a los BAFTA, a pesar de que en ambas ceremonias resultó ganador.

El respaldo de Sean Penn a Ucrania

El vínculo del actor con Ucrania se ha fortalecido desde el inicio de la invasión rusa en 2022. Desde entonces, Sean Penn ha manifestado públicamente su respaldo al país y a su presidente, Volodímir Zelenski. En ese contexto, el actor expresó que la defensa de Ucrania representaba “la punta de lanza de la defensa democrática de los sueños”, y agregó: “Si permitimos que luche sola, nuestra esencia como Estados Unidos estará perdido”.

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Ese mismo año protagonizó un gesto que generó gran atención. Durante una visita a Kiev, Penn entregó a Zelenski uno de sus premios Oscar, con la promesa de que permanecería en Ucrania hasta que el país lograra la victoria en la guerra.

En ese encuentro, el actor le dijo al mandatario: “Esto es tuyo. Es tan solo una tontería simbólica. Sabiendo que esto está contigo, me siento mejor y me da más fuerza para luchar. Cuando ganes, la puedes traer de vuelta a Malibú”.

Tiempo después, en una entrevista con la revista Variety, el actor reveló que incluso había pensado en fundir sus dos estatuillas del Oscar para convertirlas en munición destinada a apoyar a Ucrania. Además, Sean Penn participó en la realización de un documental centrado en la invasión rusa y en la situación que vive el país.

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Ausencias anteriores en los premios Oscar

La ausencia de Sean Penn en ceremonias de la Academia no es algo nuevo en su carrera. El actor ya había decidido no asistir a las galas de 1996, 2000 y 2002, años en los que también estaba nominado. En cambio, sí acudió cuando finalmente ganó el premio a Mejor Actor por su trabajo en Mystic River en 2004 y más tarde por Mi nombre es Milk en 2009.

Después de obtener el Oscar por Mystic River, el propio actor confesó a la revista Newsweek que había asistido a la ceremonia por una razón particular. Según explicó, decidió acudir porque sintió “vergüenza” cuando el director de la película, Clint Eastwood, recibió el Globo de Oro en su nombre ese mismo año.

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Un actor que suele expresar posturas políticas

A lo largo de su trayectoria, Sean Penn también se ha caracterizado por utilizar su visibilidad pública para hablar sobre temas políticos y sociales. Uno de los momentos más recordados ocurrió durante su discurso al recibir el Oscar por Mi nombre es Milk, cinta en la que interpretó al activista por los derechos de la comunidad LGBT Harvey Milk.

En esa ocasión, el actor declaró: “Sé lo difícil que me lo pongo para que me valoren”. Durante ese mismo discurso también criticó a “quienes votaron a favor de la prohibición del matrimonio homosexual”, y aseguró que era “un buen momento para que reflexionaran y anticiparan su gran vergüenza y la vergüenza que verán reflejados en los ojos de sus nietos si continúan apoyando esa postura”.

PJG