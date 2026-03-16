Leonardo DiCaprio lo hizo otra vez: actor protagoniza nuevo meme en los Oscar 2026 

Leonardo DiCaprio volvió a convertirse en uno de los nombres más comentados de la noche durante los Premios Oscar 2026. El actor generó una ola de reacciones en redes sociales luego de protagonizar un gesto que rápidamente se convirtió en meme.

La gala arrancó con el tradicional monólogo del presentador Conan O’Brien, quien utilizó su característico estilo irónico para bromear sobre diversas figuras de Hollywood y algunas de las películas presentes en la premiación.

En medio de ese repaso por el mundo del entretenimiento, O’Brien mencionó un fenómeno que ha acompañado durante años la carrera pública de DiCaprio: la gran cantidad de memes que circulan en redes sociales con su imagen. La broma del conductor terminó provocando uno de los momentos más comentados de la noche.

Leonardo DiCaprio AFP

El momento viral provocado por Conan O’Brien

El instante que desató la ola de comentarios ocurrió durante el monólogo del conductor, cuando decidió hacer una referencia directa a la fama que tiene DiCaprio dentro de la cultura de los memes.

"El rey de los memes. Es el rey de los memes. Leo, hagamos uno nuevo ahora mismo: dame esa cara de cuando no estás para nada de acuerdo con lo que estás oyendo".

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Tras la petición del presentador, las cámaras se dirigieron al actor. Leonardo DiCaprio reaccionó con una mueca sencilla que mezclaba diversión y resignación, aceptando el reto de manera espontánea frente al público.

La expresión del actor no tardó en volverse tendencia en plataformas como X, Instagram y TikTok, donde miles de usuarios comenzaron a compartir la imagen y a transformarla en nuevos memes.

Leonardo DiCaprio y su larga historia de memes

No es la primera vez que Leonardo DiCaprio se convierte en protagonista de contenido viral. A lo largo de su carrera, el actor ha generado varios momentos que han sido utilizados por los usuarios de redes sociales.

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Entre los más recordados se encuentra su famosa escena en la que aparece levantando una copa en la película El gran Gatsby, una imagen que ha sido utilizada en innumerables memes.

También han sido muy comentadas las bromas que surgieron durante años debido a sus múltiples nominaciones al Oscar antes de obtener finalmente la estatuilla en 2016 por su actuación en El renacido.

Otras bromas durante la ceremonia

Además del momento protagonizado por Leonardo DiCaprio, el monólogo inicial incluyó comentarios dirigidos a otras figuras del público. El actor Timothée Chalamet fue uno de los mencionados por Conan O’Brien, quien recordó el polémico comentario del famoso sobre la ópera y el ballet.

PJG