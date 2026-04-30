¿Cuánto dura y qué clasificación es "El diablo viste a la moda 2"? Todo lo que debes saber

La secuela de El diablo viste a la moda ya es una realidad. El diablo viste a la moda 2 llegó a los cines de México el 30 de abril de 2026, trayendo de vuelta a dos personajes que marcaron a toda una generación: Miranda Priestly y Andy Sachs.

Interpretadas nuevamente por Meryl Streep y Anne Hathaway, la historia da un giro importante respecto a la primera entrega. Ya no se trata únicamente de sobrevivir en el exigente mundo editorial, sino de adaptarse a una industria completamente transformada por la era digital.

¿Cuánto dura “El diablo viste a la moda 2”?

Una de las preguntas más frecuentes entre el público tiene que ver con su duración. La película tiene un tiempo aproximado de entre 119 y 120 minutos, es decir, cerca de dos horas.

Este metraje la convierte en una opción ideal para quienes buscan una historia completa sin extenderse demasiado. Además, mantiene un ritmo dinámico que combina drama, comedia y momentos de tensión, características que hicieron exitosa a la primera película.

El Diablo Viste a la Moda Especial

Clasificación: ¿para quién es apta?

En México, El diablo viste a la moda 2 apunta a una clasificación B, lo que significa que está recomendada para adolescentes de 12 años en adelante.

Esta clasificación es equivalente a la categoría PG-13 en Estados Unidos, debido a la presencia de lenguaje moderado y algunas temáticas adultas relacionadas con el trabajo, la ambición y las relaciones personales.

En otras palabras, es una película apta para un público amplio, pero con ciertos matices que la hacen más disfrutable para jóvenes y adultos.

El Diablo Viste a la Moda 2 Especial

¿De qué trata esta nueva historia?

La trama retoma la vida de Miranda Priestly en un momento muy distinto al que vimos en la primera película. El personaje enfrenta ahora la crisis de los medios impresos, en un contexto donde las revistas tradicionales han perdido terreno frente a plataformas digitales y redes sociales.

Por su parte, Andy Sachs ya no es la joven inexperta que conocimos. Ahora es una periodista consolidada, con una visión más clara y una personalidad más firme.

El reencuentro entre ambas no replica la dinámica original. En esta ocasión, la relación evoluciona hacia un terreno más equilibrado, donde existe respeto mutuo, pero también competencia y tensión profesional.

Una industria que ya no es la misma

Uno de los elementos más interesantes de El diablo viste a la moda 2 es su enfoque en los cambios que ha vivido el mundo de la moda y los medios.

Runway, la icónica revista de la historia, ya no compite únicamente con otras publicaciones impresas. Ahora enfrenta el reto de sobrevivir en un entorno dominado por algoritmos, influencers y tendencias que cambian en cuestión de horas.

Este nuevo contexto obliga a Miranda a replantear su liderazgo, en un escenario donde el control editorial ya no depende exclusivamente de su experiencia

Colección de El diablo viste a la moda 2 llega a Starbucks: precios y estará en México Foto: @20thcenturystudios / @disney

Un regreso que conecta generaciones

Más de una década después, El diablo viste a la moda 2 logra reconectar con quienes crecieron con la historia original, al mismo tiempo que introduce temas actuales para nuevas audiencias.

Con una duración accesible, clasificación adecuada para adolescentes y adultos, y una trama que refleja los cambios del mundo moderno, la película se posiciona como uno de los estrenos más comentados del momento.

Si eres fan del cine, la moda o simplemente de las historias sobre ambición y evolución personal, esta secuela es una cita obligada en la cartelera.

AAAT*