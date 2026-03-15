Oscar 2026: 'Una batalla tras otra' gana Mejor Película y vence a 'Sinners'

'Una batalla tras otra' ganó el Oscar a Mejor Película en la 98.ª edición de los Premios de la Academia, celebrada el 15 de marzo de 2026 en el Dolby Theatre de Los Ángeles.

Cabe señalar que Paul Thomas Anderson también ganó el Oscar a Mejor Dirección este domingo. En esta ocasión, la estatuilla se disputó entre diez producciones: 'Bugonia', 'F1', 'Frankenstein', 'Hamnet', 'Marty Supreme','The Secret Agent', 'Sentimental Value', 'Sinners' y 'Train Dreams'.

'Una batalla tras otra' cuenta con un reparto estelar: Leonardo DiCaprio, Benicio Del Toro, Sean Penn, Regina Hall, Teyana Taylor, Chase infiniti, Tony Goldwyn, Wood Harris y Shayna McHayle entre muchos otros.

Una batalla tras otra gana el Oscar a Mejor Película en 2026

La gala de los Oscar 2026 alcanzó uno de sus momentos centrales cuando Paul Thomas Anderson subió al escenario dos veces, al ganar Mejor Dirección y para recibir el premio a Mejor Película por el filme 'Una batalla tras otra'.

El galardón distingue a la producción cinematográfica más destacada del año dentro de los Premios de la Academia, que consideran elementos como la dirección, el guion, las actuaciones y el impacto general de la obra.

La película dirigida por Anderson llegó a la ceremonia como una de las favoritas después de una temporada de premios en la que acumuló reconocimientos en distintas categorías.

'Una batalla tras otra' le da a Paul Thomas Anderson el Oscar a Mejor Director 2026 (Foto: Reuters)

Los premios que obtuvo en los Oscar 2026

Durante la ceremonia de la Academia, 'Una batalla tras otra' fue una de las películas con mayor presencia entre los ganadores de la noche. En total, la producción obtuvo seis premios Oscar en distintas categorías.

Además del reconocimiento a Mejor Película, Paul Thomas Anderson fue galardonado con el Oscar a Mejor Dirección por su trabajo al frente del proyecto.

La película también obtuvo el premio a Mejor Guion Adaptado, reforzando el reconocimiento al trabajo narrativo que sustenta la historia.

A estos galardones se sumó el Oscar a Mejor Montaje, que destacó el trabajo técnico en la construcción del ritmo y la estructura de la película.

'Una batalla tras otra' llegó a los Premios Oscar 2026 como una de las favoritas tras dominar gran parte de la temporada de premios y acumular reconocimientos clave dentro de la industria cinematográfica. La película dirigida por Paul Thomas Anderson obtuvo galardones relevantes como el Globo de Oro a Mejor Director y Mejor Guion, el BAFTA a Mejor Director y el premio del Sindicato de Directores de Estados Unidos (DGA), considerados indicadores importantes rumbo a la ceremonia de este domingo.

La película 'Una batalla tras otra' superó a otras producciones nominadas, entre ellas 'Los pecadores', que obtuvo cuatro premios, y 'Frankenstein', que logró tres estatuillas.

La producción obtuvo seis premios Oscar durante la gala celebrada en Los Ángeles. (Foto: Reuters)

¿De qué trata la película Una batalla tras otra?

La película 'One Battle After Another', titulada en español 'Una batalla tras otra', sigue la historia de Bob Ferguson, un antiguo militante revolucionario de los años sesenta que vive en el exilio junto a su hija adolescente, Willa.

La vida del protagonista está marcada por el recuerdo de su pasado político, así como por un entorno de paranoia y conflictos personales que lo mantienen alejado de la vida pública.

El relato se activa cuando un viejo enemigo reaparece y, poco después, su hija desaparece, lo que desencadena una búsqueda para encontrarla.

Ante esta situación, Ferguson se ve obligado a enfrentar las consecuencias de su pasado y a reactivar los vínculos con antiguos compañeros de militancia que formaron parte de la célula revolucionaria con la que operó décadas atrás.

Con la ayuda de este grupo, el protagonista planea enfrentarse a fuerzas peligrosas mientras intenta rescatar a su hija y comprender las decisiones que marcaron su historia personal.

Una batalla tras otra gana Mejor Edición Especial

El elenco y la recepción de la película

La producción cuenta con un reparto encabezado por Leonardo DiCaprio, Sean Penn, Benicio del Toro, Regina Hall y la actriz Chase Infiniti, quien ha sido señalada como una de las revelaciones del proyecto.

La historia combina elementos de acción, suspenso y sátira política, mientras desarrolla el proceso de redención personal del protagonista.

A lo largo de la trama, Bob Ferguson no solo intenta rescatar a su hija, sino también reconciliarse con las decisiones que marcaron su pasado político y personal.

El reconocimiento a Mejor Película en los Oscar 2026 consolidó el recorrido de 'Una batalla tras otra' dentro de la temporada de premios y la colocó entre las producciones más destacadas del año dentro del panorama cinematográfico internacional.