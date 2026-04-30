Cuando la autoridad no resuelva, llegarán los Guardianes Verdes

Para muchas personas, uno de los mayores desencantos ciudadanos no nace solamente de los problemas cotidianos, sino de la sensación de que denunciarlos no sirve de mucho. En ocasiones, levantar una queja por un basurero clandestino, una construcción irregular, maltrato animal, ruido excesivo, contaminación, invasión del espacio público o fallas en los servicios públicos se convierte en un trámite cansado, lento y, a veces, inútil.

Cuando el ciudadano observa, documenta, llama, acude, insiste, entrega datos, espera folios y respuestas, pero su petición se queda en el camino, atrapada entre ventanillas, competencias institucionales, respuestas automáticas y una burocracia que parece diseñada para desgastar, el problema se vuelve profundo y afecta la confianza.

Así, la omisión institucional termina provocando la normalización de lo indebido. Si denunciar no cambia nada, el basurero clandestino crece, la obra ilegal continúa, el ruido se vuelve costumbre, el maltrato animal se oculta y el daño ambiental se acumula hasta convertirse en parte del paisaje urbano.

Una ciudad no puede funcionar cuando la queja ciudadana se trata como una molestia y no como una alerta. Cada denuncia es una oportunidad para corregir una falla, prevenir un daño mayor y demostrar que la autoridad está del lado de la gente. Sin embargo, cuando la respuesta llega tarde, incompleta o nunca llega, el mensaje que recibe la ciudadanía es que participar no vale la pena.

Denunciar debería ser el inicio de una solución, no el principio de una nueva frustración. Por eso resulta necesario agilizar los procesos de quejas y denuncias, hacerlos más claros, accesibles y verificables. No basta con abrir canales digitales o líneas telefónicas si después no hay seguimiento real. La ciudadanía necesita saber quién recibió su caso, qué autoridad es responsable, en qué etapa se encuentra, cuáles son los plazos de respuesta y qué ocurre si la institución no actúa.

En este contexto, surge el programa Guardianes Verdes, una iniciativa del Partido Verde que busca brindar acompañamiento permanente a las y los ciudadanos de la Ciudad de México cuando sus denuncias no sean atendidas por las autoridades. Su planteamiento parte de la existencia de cientos de expedientes relacionados con fallas en servicios públicos, irregularidades urbanas o daños al medio ambiente atrapados en la burocracia. El objetivo es dar seguimiento puntual a cada caso, establecer contacto directo con las autoridades responsables y exigir respuestas favorables y concretas.

La propuesta, con el acompañamiento de legisladores, abogados y especialistas en atención ciudadana, puede marcar una diferencia, pues muchas personas no abandonan sus denuncias por falta de razón, sino por falta de orientación, respaldo y tiempo para enfrentar procedimientos que le resultan confusos.

Sobra recordar que la autoridad está para servir y no puede ser indiferente ante lo que lastima la vida diaria de las comunidades. Cabe destacar, también, que no se trata de convertir cada queja en una confrontación política, sino de consolidar una alianza para que ninguna denuncia sea ignorada, para que la burocracia deje de ser un obstáculo y para que las personas reciban la atención que merecen.

La Ciudad de México necesita instituciones que respondan, pero también mecanismos sociales que acompañen, vigilen e insistan hasta el final. La diferencia que se puede lograr con este programa es abismal, pues una denuncia bien atendida puede mejorar la calidad de vida en las colonias, mientras una denuncia ignorada puede hundirlas en el abandono. Fortalecer la voz ciudadana es una condición indispensable para recuperar la confianza, ordenar la vida pública y recordar que gobernar también significa escuchar, responder y resolver. Y es justo para eso para lo que han llegado los Guardianes Verdes.