Guía para ver Sundance Film Festival CDMX 2026

El Sundance Film Festival: CDMX 2026 arrancó su tercera edición con una programación que reúne cine independiente internacional, talento invitado y actividades abiertas al público. Sin embargo, entre múltiples sedes, funciones limitadas y alta demanda, asistir puede convertirse en un reto logístico.

Esta guía reúne la información clave para planear la experiencia y aprovechar el festival sin contratiempos.

Fechas y sedes: cómo organizar tu ruta

El festival se llevará a cabo del 30 de abril al 3 de mayo de 2026 en cinco complejos de Cinépolis:

Cinépolis Diana (sede principal)

Cinépolis Plaza Carso

Cinépolis VIP Miyana

Cinépolis Mítikah

Cinépolis Oasis Coyoacán

La sede principal concentra no solo funciones, sino también actividades especiales como paneles y encuentros con talento, por lo que es recomendable priorizarla si se busca una experiencia más completa.

Qué ver: películas y programación

La edición 2026 incluye:

15 largometrajes (ficción y documental)

(ficción y documental) 6 cortometrajes

Títulos previamente presentados en Sundance Estados Unidos

Entre las películas destacadas se encuentran:

Everybody to Kenmure Street (función inaugural)

(función inaugural) The AI Doc

The Best Summer

The Last First: Winter K2

La programación apuesta por temas como comunidad, tecnología, identidad y narrativas contemporáneas, en línea con el enfoque del cine independiente global.

Boletos: precios y cómo conseguirlos

Los boletos están disponibles en:

Sitio web de Cinépolis

App Cinépolis GO

Taquillas en sedes

Una de las opciones más prácticas es el:

Cinebono Sundance

5 boletos por $400 MXN

Disponible únicamente en taquilla de Cinépolis Diana

Incluye acceso a fila de último minuto (sujeto a disponibilidad)

Este paquete puede ser clave para quienes buscan ver varias películas sin comprar boletos individuales en distintos momentos.

Sundance Film Festival tendrá invitados y actividades especiales

El festival contará con cineastas y talento internacional que participarán en:

Funciones con Q&A

Paneles abiertos al público

Actividades con medios

Entre los invitados se encuentran:

Felipe Bustos Sierra

Tamra Davis

Amir Bar-Lev

Josephine Decker

Los paneles se realizarán principalmente en Cinépolis Diana y abordarán temas como actuación, procesos creativos y narrativa documental.

Consejos prácticos para sobrevivir al festival

Llega con tiempo

Las funciones pueden llenarse rápidamente, especialmente aquellas con presencia de talento.

Planea por zonas

Las sedes están distribuidas en distintos puntos de la ciudad; intenta agrupar funciones en una misma zona por día.

Prioriza funciones clave

No intentes verlo todo. Elige películas y actividades prioritarias según tus intereses.

Aprovecha el Cinebono

Reduce costos y facilita la logística de entradas.

Considera los paneles

Son una de las experiencias diferenciales del festival y suelen ser gratuitos o de fácil acceso.

Un festival en crecimiento en CDMX

En su tercera edición, el Sundance en Ciudad de México se consolida como una plataforma para acercar el cine independiente internacional a nuevas audiencias, con una propuesta que combina exhibición, conversación y de creadores.

La clave para disfrutarlo está en la planeación: elegir bien, moverse con estrategia y aprovechar las herramientas disponibles para no quedarse fuera de las funciones más demandadas.