Guía para ver Sundance Film Festival CDMX 2026
Fechas, sedes, boletos y tips para aprovechar el Sundance Film Festival CDMX 2026 sin complicaciones
El Sundance Film Festival: CDMX 2026 arrancó su tercera edición con una programación que reúne cine independiente internacional, talento invitado y actividades abiertas al público. Sin embargo, entre múltiples sedes, funciones limitadas y alta demanda, asistir puede convertirse en un reto logístico.
Esta guía reúne la información clave para planear la experiencia y aprovechar el festival sin contratiempos.
Fechas y sedes: cómo organizar tu ruta
El festival se llevará a cabo del 30 de abril al 3 de mayo de 2026 en cinco complejos de Cinépolis:
- Cinépolis Diana (sede principal)
- Cinépolis Plaza Carso
- Cinépolis VIP Miyana
- Cinépolis Mítikah
- Cinépolis Oasis Coyoacán
La sede principal concentra no solo funciones, sino también actividades especiales como paneles y encuentros con talento, por lo que es recomendable priorizarla si se busca una experiencia más completa.
Qué ver: películas y programación
La edición 2026 incluye:
- 15 largometrajes (ficción y documental)
- 6 cortometrajes
- Títulos previamente presentados en Sundance Estados Unidos
Entre las películas destacadas se encuentran:
- Everybody to Kenmure Street (función inaugural)
- The AI Doc
- The Best Summer
- The Last First: Winter K2
La programación apuesta por temas como comunidad, tecnología, identidad y narrativas contemporáneas, en línea con el enfoque del cine independiente global.
Boletos: precios y cómo conseguirlos
Los boletos están disponibles en:
- Sitio web de Cinépolis
- App Cinépolis GO
- Taquillas en sedes
Una de las opciones más prácticas es el:
Cinebono Sundance
- 5 boletos por $400 MXN
- Disponible únicamente en taquilla de Cinépolis Diana
- Incluye acceso a fila de último minuto (sujeto a disponibilidad)
Este paquete puede ser clave para quienes buscan ver varias películas sin comprar boletos individuales en distintos momentos.
Sundance Film Festival tendrá invitados y actividades especiales
El festival contará con cineastas y talento internacional que participarán en:
- Funciones con Q&A
- Paneles abiertos al público
- Actividades con medios
Entre los invitados se encuentran:
- Felipe Bustos Sierra
- Tamra Davis
- Amir Bar-Lev
- Josephine Decker
Los paneles se realizarán principalmente en Cinépolis Diana y abordarán temas como actuación, procesos creativos y narrativa documental.
Consejos prácticos para sobrevivir al festival
Llega con tiempo
Las funciones pueden llenarse rápidamente, especialmente aquellas con presencia de talento.
Planea por zonas
Las sedes están distribuidas en distintos puntos de la ciudad; intenta agrupar funciones en una misma zona por día.
Prioriza funciones clave
No intentes verlo todo. Elige películas y actividades prioritarias según tus intereses.
Aprovecha el Cinebono
Reduce costos y facilita la logística de entradas.
Considera los paneles
Son una de las experiencias diferenciales del festival y suelen ser gratuitos o de fácil acceso.
Un festival en crecimiento en CDMX
En su tercera edición, el Sundance en Ciudad de México se consolida como una plataforma para acercar el cine independiente internacional a nuevas audiencias, con una propuesta que combina exhibición, conversación y de creadores.
La clave para disfrutarlo está en la planeación: elegir bien, moverse con estrategia y aprovechar las herramientas disponibles para no quedarse fuera de las funciones más demandadas.