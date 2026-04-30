Wendy Guevara regresa a La Casa de los Famosos México: así será su rol en el reality

La influencer Wendy Guevara volvió a dar de qué hablar tras confirmar oficialmente su participación en la nueva edición de La Casa de los Famosos México, uno de los reality shows más vistos del país.

La integrante de “Las Perdidas” aseguró que, pese a los recientes señalamientos en redes sociales, se mantiene tranquila y enfocada en su carrera y nuevos proyectos para este 2026.

Foto: Instagram soywendyguevaraoficial

Ya firmó contrato y está lista para el proyecto

Durante una entrevista reciente, Wendy reveló que ya formalizó su participación en el programa, dejando claro que su incorporación está más que asegurada.

La influencer explicó que la productora Rosa María Noguerón le confirmó directamente su participación, incluso frente a cámaras, lo que terminó por disipar cualquier duda sobre su regreso al formato televisivo.

¿Cuál será el papel de Wendy Guevara en el reality?

A diferencia de su participación anterior, Wendy no formará parte del elenco dentro de la casa, sino que tendrá un rol en la conducción del programa.

Compartirá esta responsabilidad con el actor y conductor Ricardo Margaleff, con quien estará al frente de las pre galas y post galas, espacios donde se analiza lo que ocurre dentro de la competencia principal junto a invitados especiales.

La propia producción ya había adelantado esta dupla como parte del formato, y hasta el momento no se han reportado cambios en la alineación.

Foto: Instagram soywendyguevaraoficial

“Yo estoy con Dios”: Wendy se dice tranquila y emocionada

Wendy se mostró positiva respecto a este nuevo reto profesional, asegurando que confía en que todo seguirá su curso dentro del proyecto.

Yo ya firmé el contrato… a mí no me han dicho que no, yo estoy con Dios y Dios sabe que me encanta trabajar”, comentó en la entrevista, dejando ver su entusiasmo por esta nueva etapa en televisión.

Wendy Guevara recupera su cuenta de Instagram

La cuenta de Instagram de Wendy Guevara generó preocupación entre sus seguidores luego de que, durante varios días, su perfil dejara de estar disponible.

El contexto se volvió aún más intenso debido a que semanas antes habían circulado antiguos videos de la influencer junto a Paola Suárez, situación que provocó reacciones divididas en el entorno digital y alimentó distintas teorías sobre lo ocurrido con su cuenta.

Wendy detalló que el acceso a su cuenta fue bloqueado temporalmente tras detectarse un intento de ingreso no autorizado. Como parte del protocolo, la plataforma solicitó un proceso de verificación de identidad para garantizar la seguridad del perfil.

Este procedimiento incluyó la validación de documentos oficiales y sistemas de reconocimiento facial, mecanismos habituales en este tipo de casos para restablecer el acceso a las cuentas.

Tras completar el proceso requerido, la cuenta de Wendy fue restablecida, devolviéndole el control de su perfil en medio de la atención mediática que generó el caso.

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