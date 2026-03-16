'F1' y las películas de automovilismo que ganaron un Premio Oscar

La película 'F1', dirigida por Joseph Kosinski y protagonizada por Brad Pitt y Damson Idris, ganó un Premio Oscar por Mejor Sonido en la edición 98 de la ceremonia, de entre las cuatro categorías en las que fue nominada.

Con ello, esta producción lanzada en el verano se une a una lista selecta de largometrajes que, al menos, fueron nominados para alcanzar el máximo reconocimiento del cine durante los últimos 60 años.

Tanto 'F1' como 'Contra lo Imposible' son las únicas producciones en ser incluidas en la categoría de Mejor Película.

Las películas de deporte motor ganadoras del Oscar

El común denominador entre las películas de automovilismo consideradas por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas (A.M.P.A.S., por sus siglas en inglés) tiene que ver con el sonido, lo cual ocurre en un momento en el que son frecuentes las críticas de los aficionados hacia series como la misma Fórmula 1, o la Fórmula E, ante la introducción de tecnología eléctrica y el subsecuente cambio en el sonido de los coches.

Como dato curioso, la película 'Los Autos Locos' se inspiró en 'La Carrera del Siglo' Warner Bros./IMDb

La primera fue La Carrera del Siglo, de Blake Edwards, fue una comedia que se basó en la Carrera Nueva York-París de 1908. Tuvo cinco nominaciones en los Oscar de 1966, incluyendo Mejor Canción, en la cual trabajaron Henry Mancini y Johnny Mercer, pero sólo ganó en Mejores Efectos de Sonido, con Treg Brown.

James Garner estelarizó 'Grand Prix', a mediados de los años 60 Warner Bros./IMDb

Al año siguiente se estrenó Grand Prix, considerada por muchos como la mejor película del Gran Circo, en especial por el uso de cámaras enormes para crear secuencias de acción. Ganó tres estatuillas: Mejor Sonido, Mejor Edición y Mejor Efecto de Sonido.

Hubo que esperar hasta la entrega de 2020 cuando llegó un nuevo reconocimiento para películas de automovilismo. 'Contra lo Imposible', la historia que cuenta el camino de Ford para ganar las ¨24 Horas de Le Mans”, tuvo cuatro nominaciones, ganando en Mejor Edición de Sonido, de la mano de Donald Sylvester, y en Mejor Edición, con Michael McCusker y Andrew Buckland.

'Contra lo Imposible' también obtuvo cuatro nominaciones a los Oscar, ganando dos 20th Century Studios

Durante este periodo, las películas 'Dias de Trueno' y 'Cars: Una Aventura sobre Ruedas', fueron nominadas en 1991 y 2007. En el primer caso, compitió en Mejor Sonido, pero fue derrotada por 'Danza con Lobos', mientras que la producción de Pixar fue vencida por 'Happy Feet; en Mejor Película de Animación.

Los logros de la película 'F1' y su futura segunda parte

'F1', producción de Jerry Bruckheimer y en la que colaboró el heptacampeón mundial Lewis Hamilton, se convirtió en la entrega más taquillera en la historia de Apple Production Films, así como en la película deportiva más exitosa de la cual se tiene registro, con una recaudación que superó los 630 millones de dólares en hasta 80 mercados a escala internacional.

Actualmente, este largometraje se puede ver en Apple TV, plataforma en la que alcanzó el número 1 en las listas de streaming tras su lanzamiento, en diciembre pasado, además de imponer un récord para un fin de semana de estreno en plataformas digitales para una película estrenada con anterioridad en cines.

Hamilton confirmó, durante el Gran Premio de Australia, que ya se está trabajando en el guion de una segunda parte, aunque sin comprometerse a un tiempo estimado de lanzamiento.