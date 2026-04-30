Nadie lo esperaba: 31 minutos y sus guiños a México en el Zócalo CDMX

Una de las cosas que, sin duda, le dan esperanza al mundo es la sonrisa de los niños. 31 minutos tiene el poder de hacer eso: darle a los niños el pretexto perfecto para sonreír… y más en su día.

Hoy, el Zócalo se convirtió en el estudio de transmisión donde Tulio Triviño y todo su equipo de producción dieron vida al mundialmente famoso noticiero.

Entre burbujas que flotaban por la explanada del Centro Histórico, cilindreros, payasitos, rehiletes, lápices inflables gigantes, diademas con luces, globos y algodones de azúcar, los chavitos esperaban a los personajes.

Fue justo a las siete de la noche, cuando el sol estaba a punto de esconderse, que las luces de los edificios se encendieron y la transmisión dio inicio.

Un arranque lleno de clásicos

“La desgracia ajena”, “Rin raja”, “Tangananica Tangananá” y “Drácula, Calígula, Tarántula” fueron las canciones con las que el noticiero abrió su debut en vivo en el corazón de México.

Mientras tanto, la gente aún corría por calles como 16 de Septiembre, 20 de Noviembre y Madero para entrar a la explanada y disfrutar del festejo.

¿Ya se te calmaron los nervios?, preguntó uno de los personajes que acompañan a Tulio Triviño.

31 minutos transforma el Zócalo en su noticiero Eduardo Jimenez

Qué bueno, porque estamos al aire”, le avisaron, justo para dar paso a “Señora, devuélvame la pelota, arrancando un enorme coro del público.

Noticias absurdas y momentos inolvidables

Amigos, lo que voy a presentarles es la noticia más importante que he tenido que anunciar en mi carrera, incluso más que la invención de la bacinica con cadena. La agencia lanzará al espacio en pocos minutos la pizza más grande del mundo, anunció Tulio.

Así dieron paso a “Mamá me lo teje todo”, “Doggy Style” y “Pizza de la vida”, interpretada por Juan Enrique Patulengo.

Entre baile y sonrisas, apareció Cucho Lambretta para recordar la importancia de ser positivos con “Ríe”, emocionando tanto al público que incluso salió al escenario acompañado de su manejador.

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Nostalgia, familia y un Zócalo vibrante

Cucky también apareció en la cabina para interpretar “La señora interesante”. En la parte más lejana del escenario, los papás —esos superhéroes— levantaban a sus hijos en hombros para que pudieran ver mejor.

Los niños, orgullosos con sus orejas de Bodoque, sonreían y abrían los ojos lo más grande posible.

“Diente Blanco” apareció con John Quijada en un momento nostálgico, y luego llegó la gran sorpresa:

“Dime cuándo tú, dime cuándo tú, vas a volver”, cantó, en homenaje a Juan Gabriel.

¡Viva México!, lanzó el cantante.

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Invasión extraterrestre y caos en el escenario

De pronto, una transmisión del planeta de los Silurios irrumpió en el show. El capitán C-Lurio anunció que conquistaría la Tierra.

Terminó la nota verde, Tulio, dijo Bodoque.

Ya viene C-Lurio, no quiero ser esclavo, agregó Juanín.

Con ingenio, los personajes lograron engañar al invasor:

Señor C-Lurio, esto no es la Tierra, usted dio la vuelta y volvió a Silurios, dijo Bodoque.

Tulio, disfrazado de la madre del villano, terminó por hacerlo huir en su nave.

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Música, baile y héroes inesperados

El espectáculo continuó con “Mundo interior”, “Péndulo caótico” y “La regla primordial”, que pusieron a bailar a todo el Zócalo.

Luego apareció Calcetín con Rombos-Man para salvar el día:

Todos los niños y niñas tienen derecho a no ser esclavizados por ningún otro planeta, he dicho.

La fiesta siguió con “Son pololos”, “Mi equilibrio espiritual” y otros temas que hicieron vibrar a los asistentes.

31 minutos transforma el Zócalo en su noticiero Eduardo Jimenez

Un cierre lleno de emoción

Tras derrotar a C-Lurio, el espectáculo llegó a su cierre.

Y así concluyó la primera emisión de 31 Minutos desde el Zócalo de la Ciudad de México, anunció Tulio.

Pero antes del adiós, el elenco invitó al público a seguir bailando con “Bailan sin cesar”, “Mi muñeca me habló” y otros éxitos.

Amigos, nos hemos reunido en este gigantesco Zócalo para celebrar la amistad de toda una vida, dijo Tulio.

31 minutos transforma el Zócalo en su noticiero Eduardo Jimenez

Finalmente, todos se unieron para interpretar “Yo nunca vi televisión (Y luego sí, pero después no)”, cerrando una noche que dejó sonrisas, nostalgia y un recuerdo imborrable para miles de familias.