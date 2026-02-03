Super Bowl LX: Encuesta revela que Bad Bunny divide opiniones entre jugadores de la NFL

La elección de Bad Bunny como protagonista del espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LX no solo rompió una barrera cultural para la liga. También partió en dos al vestidor de la NFL.

De acuerdo con una encuesta realizada por The New York Times entre jugadores activos, el 56 por ciento aprobó que el artista puertorriqueño encabece el show, mientras que un 41 por ciento dijo no estar de acuerdo con la decisión. El resto no expresó una postura clara. Los resultados reflejan una liga que, a días del partido más visto del año, sigue debatiendo el alcance cultural y simbólico de su apuesta más arriesgada en años.

Será el primer espectáculo de medio tiempo del Super Bowl liderado por un artista de habla hispana y desarrollado principalmente en español. Bad Bunny, nacido en Puerto Rico y ciudadano estadounidense, encabezará un escenario que históricamente ha privilegiado a figuras anglosajonas del pop, el rock y el hip hop.

En público, varias figuras de la liga han respaldado la elección. El receptor de los Patriots, Stefon Diggs, y el profundo de los Seahawks, Julian Love, se manifestaron a favor del puertorriqueño, destacando el impacto global del artista y su conexión con nuevas audiencias. En privado, sin embargo, la reacción entre los jugadores ha sido más fragmentada.

La mayoría de quienes rechazaron la selección citaron una razón simple. No conocen su música o preferían a otro intérprete.

Ni siquiera sé quién es Bad Bunny”, dijo un jugador ofensivo de la NFC. “Siempre pienso que debería ser estadunidense. Creo que se están esforzando demasiado con esto de la internacionalidad”. Bad Bunny es de Puerto Rico, territorio de Estados Unidos, y ciudadano estadonidense.

Otro jugador ofensivo de la NFC fue más directo. “No me gusta. Preferiría a cualquiera que sea sinónimo de futbol americano y su cultura. Siento que hay muchísimos artistas aficionados al deporte”.

Algunos comentarios fueron más allá del gusto musical y se adentraron en el terreno de la guerra cultural, un tema que ha rodeado al Super Bowl LX desde su anuncio en septiembre.

El nombramiento de Bad Bunny provocó una reacción inmediata en círculos mediáticos conservadores, luego de que el presidente Donald Trump criticara públicamente la decisión. Otros grupos y figuras afines también cuestionaron que la NFL apostara por un artista latino y un espectáculo mayoritariamente en español.

Respaldo desde la oficina principal de la NFL.

En octubre, durante la reunión de propietarios de la liga, el comisionado Roger Goodell respondió a la polémica. Aseguró que la NFL no estaba considerando reemplazar al “Rey del Trap Latino” y defendió la elección como parte de la proyección global del Super Bowl.

Entre los jugadores que respaldan la decisión, el argumento más repetido fue la diversidad y el alcance internacional del evento.

Obviamente he escuchado su música, pero no hablo español, así que no me gusta mucho”, dijo un jugador defensivo de la NFC. “Pero sí creo que es genial tenerlo, porque Estados Unidos se basa en la diversidad. Se construyó sobre la inmigración. Tenerlo promueve ese sueño americano”.

Un integrante de equipos especiales de la NFC agregó “Me encanta la cultura que hay detrás de esto”.

Incluso algunos jugadores que no son seguidores de su música consideraron lógica la elección desde una perspectiva de negocio.

No sé quién es y nunca he escuchado su música”, dijo un jugador ofensivo de la NFC que prefería un espectáculo de música country. “Pero vi los datos de fin de año y es el líder mundial en streaming. Tiene sentido que quieran que esta actuación sea global. Es bueno para los ratings”.

Otros sí se mostraron abiertamente entusiasmados.

“Creo que es genial”, dijo un jugador ofensivo de la NFC. “Algunas de sus canciones son buenísimas. Cuando entrenaba en Florida las escuchaba todo el tiempo. Es un éxito”.

Otro ofensivo de la NFC fue más coloquial “Claro que sí. Va a ser un buen momento. A las chicas les gusta Bad Bunny, así que nos va a gustar”.

Desde la NFL y sus socios comerciales, la apuesta está clara. Apple Music, patrocinador del espectáculo de medio tiempo, ha presentado la actuación como la culminación de una relación de casi una década con el artista.

“Este es un momento especial para nosotros, que cierra el círculo”, dijo Rachel Newman, codirectora de Apple Music. “Bad Bunny es un artista que hemos apoyado desde el principio. Tenerlo como cabeza de cartel del Super Bowl LX se siente como la culminación de una colaboración profunda y duradera, en un periodo en el que cambió para siempre la música pop mundial”.

Bad Bunny comparecerá ante los medios

Bad Bunny ofrecerá su conferencia de prensa oficial el jueves 5 de febrero a las 12 del tiempo del centro de México en el Moscone Center de San Francisco, acompañado por Zane Lowe y Ebro Darden. La entrevista será transmitida en Apple Music, redes sociales y NFL Network.

Mientras tanto, la discusión sigue abierta dentro de los vestidores. El Super Bowl LX no solo pondrá en juego el trofeo Lombardi. También servirá como termómetro de hasta dónde está dispuesta a llegar la NFL en su transformación cultural.