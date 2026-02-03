Mar Contreras es hospitalizada de emergencia tras función de 'Mentiras, el musical'

Mar Contreras fue hospitalizada de emergencia, apenas unas horas después de presentarse en Mentiras, el musical. La noticia generó preocupación entre sus seguidores, especialmente porque la artista había retomado recientemente sus actividades profesionales tras enfrentar problemas de salud a inicios de este año.

La información fue confirmada por su esposo, Julio Aguilar, quien compartió en redes sociales una serie de imágenes de la actriz pasando del teatro al hospital, sin ofrecer detalles médicos específicos en ese primer momento.

El anuncio que alertó a sus seguidores

Fue a través de su cuenta oficial en X donde Julio Aguilar informó que Mar Contreras había sido ingresada a un hospital. En la publicación compartió tres fotografías: una tomada durante la función teatral, otra en el área de urgencias y una más desde el interior de la habitación hospitalaria.

El mensaje que acompañó las imágenes llamó la atención por su tono reflexivo y directo:

“Bueno, así es este viaje llamado vida. Hace unas horas estás en el teatro aplaudiéndole y después estás en el hospital cuidándola”, escribió Aguilar.

La publicación se viralizó rápidamente, en parte porque Contreras había atravesado un cuadro complicado de bronquitis a inicios de 2026, situación que ya había generado inquietud entre sus seguidores.

Una aparición breve antes del ingreso al hospital

Previo a la hospitalización, Mar Contreras solo había tenido una breve aparición en sus historias de Instagram, donde compartió un video en el que aparecían su esposo y su hijo. No hubo señales públicas de que su estado de salud requiriera atención médica inmediata, lo que incrementó la sorpresa ante la noticia de su ingreso a urgencias.

La actriz, conocida también por su participación como exhabitante de La Casa de los Famosos México, había mantenido una agenda activa, particularmente en el ámbito teatral.

La actriz y cantante Mar Contreras aclara si le molestan las comparaciones con Belinda en el musical 'Mentiras'. | Mezcalent

Mar Contreras reaparece y habla sobre su estado de salud

La actriz rompió el silencio y se pronunció directamente a través de sus historias de Instagram, donde agradeció las muestras de apoyo y explicó, de manera general, lo ocurrido tras la función.

“Gracias por sus mensajes. Ayer, después de la función, tuve que hacer escala en urgencias. Aquí seguimos, al final cuando se le exige de más al cuerpo te cobra factura. Estamos recuperándonos. Ni alcancé a desmaquillarme”, escribió Contreras desde una cama de hospital.

El mensaje fue acompañado por una imagen que confirmó que la actriz seguía bajo observación médica, aunque sin aparente gravedad visible.

Mar Contreras vuelve a los escenarios con Mentiras: El Musical: ¿qué personaje tendrá? (Foto: Cuartoscuro)

Sin diagnóstico público, pero con evolución favorable

Hasta el momento, Mar Contreras no ha revelado detalles médicos específicos sobre el diagnóstico que motivó su hospitalización ni ha informado cuánto tiempo permanecerá internada. Tampoco se ha emitido un parte médico oficial.

No obstante, el hecho de que continúe activa en redes sociales y comunicándose con sus seguidores ha sido interpretado como una señal de evolución favorable.

Un antecedente reciente de problemas respiratorios

La preocupación por el estado de salud de la actriz se intensificó debido a que, semanas atrás, Contreras había enfrentado un episodio de bronquitis, lo que la obligó a disminuir actividades por un periodo corto. Aunque logró reincorporarse al escenario, su mensaje más reciente sugiere que la exigencia física y vocal de la función pudo haber influido en su ingreso a urgencias.