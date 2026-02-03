¿Habrá boda? Bad Bunny se habría comprometido con Gabriela Berlingeri
Diversos medios de espectáculos reportan que Bad Bunny podría haberse comprometido con Gabriela Berlingeri, su ex pareja y diseñadora de joyas, durante una celebración íntima en Puerto Rico en el verano de 2025, luego de que retomaran su relación.
Según fuentes compartidas por una creadora de contenido, el artista le habría propuesto matrimonio en un ambiente cercano a familiares y amigos, con música tradicional y una emotiva escena. Sin embargo, ninguno de los dos ha confirmado oficialmente la noticia, por lo que sigue siendo un rumor por confirmar.