Los Clinton aceptan testificar en investigación del Congreso sobre Epstein

Bill y Hillary Clinton acordaron testificar ante el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes como parte de la investigación legislativa sobre Jeffrey Epstein, tras un giro de última hora provocado por la amenaza de ser declarados en desacato al Congreso, informó este martes el presidente del panel, el republicano James Comer.

Hillary Clinton comparecerá para una declaración el 26 de febrero, mientras que el expresidente Bill Clinton lo hará el 27 de febrero, según confirmó el comité. La decisión se produjo después de que la Cámara se preparara para votar esta semana resoluciones de desacato criminal contra ambos por negarse previamente a cumplir con citaciones del panel.

“Una vez que quedó claro que los declararíamos en desacato, los Clinton cedieron por completo y comparecerán para declaraciones transcritas y filmadas este mes”, declaró Comer en un comunicado oficial.

La aceptación representa un cambio importante para la pareja, que había sostenido que las citaciones eran “inválidas y legalmente inaplicables”. En una carta enviada al comité, los Clinton pidieron que su testimonio se realizara en audiencia pública, argumentando que “ahora creemos que eso se ajustará mejor a nuestras preocupaciones sobre la equidad”. Sin embargo, una fuente citada a CBS News indicó que las declaraciones se realizarán finalmente a puertas cerradas.

Una captura de pantalla tomada el 3 de febrero de 2026 de un video publicado en los archivos relacionados con la investigación del fallecido delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein, publicado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, muestra a Jack Lang, un ex ministro de cultura francés, posando con Jeffrey Epstein en la pirámide del Louvre en París. AFP

El Comité de Reglas de la Cámara había pospuesto abruptamente las resoluciones de desacato el lunes, luego de que los abogados de los Clinton informaran que aceptarían los términos del comité. Comer dijo públicamente que buscaba aclaraciones sobre el alcance de lo acordado.

Durante el fin de semana, la defensa propuso que Bill Clinton declarara en Nueva York en una entrevista limitada de cuatro horas, mientras que Hillary Clinton presentaría una declaración jurada escrita. Comer rechazó esa oferta, calificándola de “irrazonable”. Posteriormente, los abogados comunicaron por correo electrónico que la pareja “acepta los términos de su carta y comparecerá para las declaraciones en fechas mutuamente acordadas”.

La investigación legislativa se centra en las conexiones de Epstein con figuras poderosas y en el manejo gubernamental de información sobre sus crímenes. El comité ha señalado que no acusa a los Clinton de conducta indebida, pero busca respuestas sobre contactos pasados con el financista, quien murió en prisión en 2019 antes de ser juzgado por tráfico sexual.

El episodio marca uno de los enfrentamientos más inusuales entre el Congreso y un expresidente en tiempos recientes. Sería la primera vez que legisladores logran obligar formalmente a un exmandatario a comparecer bajo amenaza de desacato.

El presidente de la Cámara, Mike Johnson, afirmó el martes que “el desacato está en pausa para garantizar que todos cumplan con sus obligaciones”, sugiriendo que la amenaza podría reactivarse si no se concreta la comparecencia.

Las declaraciones de los Clinton se sumarán a otras comparecencias previstas dentro de la investigación, incluida la de Ghislaine Maxwell, excolaboradora de Epstein, programada para febrero.