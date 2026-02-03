Frentes Políticos/ 3 febrero 2026

1.

Histórico. La apertura total del Tren Interurbano El Insurgente fue un momento político largamente esperado. Claudia Sheinbaum encabezó el primer viaje completo de Vasco de Quiroga a Observatorio, acompañada por Clara Brugada y Delfina Gómez, en una obra que conecta el Valle de Toluca con la Ciudad de México tras años de retrasos y sobrecostos. Con 58 kilómetros y una inversión de 100 mmdp, el tren aliviará traslados y recompondrá una frontera social entre poniente y oriente, como subrayó Brugada. Movilidad como justicia territorial. El reto ahora es que funcione sin pausa para beneficio de la gente; ahí empieza la verdadera transformación.

2.

Deslinde. Claudia Sheinbaum puso orden. La renuncia de Adán Augusto López a la coordinación de Morena en el Senado fue decisión personal y avisada, precisó. No hubo empujón, dijo la Presidenta, y Rosa Icela Rodríguez, titular de Gobernación, estuvo enterada previamente. El mensaje busca desactivar lecturas de ruptura o castigo, justo cuando Ignacio Mier toma el control formal y el tabasqueño migra al “trabajo territorial”. En público, todo es voluntario, pero en política nada es casual. Sheinbaum recalca que Adán Augusto “siempre va a ayudar”, fórmula elegante hacia el señor desplazado. Las investigaciones en su contra, ¿seguirán?

3.

Sin prisas. En el INE empiezan a sonar los frenos. Consejeras y consejeros como Claudia Zavala y Martín Faz advierten que empalmar la elección judicial con los comicios legislativos de 2027 no es viable ni para la operación ni para la ciudadanía. La novedad no es la dificultad técnica, sino la apertura del gobierno federal a mover el calendario, incluso hasta 2028. Traducido, menos épica y más logística. La reforma puede esperar si el proceso no resiste. La autoridad electoral pide algo básico, que haya claridad, planeación y tiempos distintos para decisiones distintas. Separar elecciones no es frenar el cambio, es evitar el caos. Bien anticipado.

4.

Refuerzos. La renovación de mandos en la Defensa no es ceremonial, es ajuste fino en plena centralidad militar del Estado. El general Ricardo Trevilla tomó protesta a Enrique Martínez López como subsecretario, a Hernán Cortés Hernández como oficial mayor y a Guillermo Briseño Lobera al frente de la Guardia Nacional, en un relevo que combina retiro reglamentario y reacomodo estratégico. La escena en la Plaza de la Lealtad confirma continuidad y control interno, con el Estado Mayor y las Fuerzas Armadas cerrando filas. Bajo el gobierno de Claudia Sheinbaum, Defensa afina su estructura en momentos oportunos. Hay mando y disciplina.

5.

Antecedentes. El caso de Leonardo Almaguer Castañeda reabre una grieta incómoda en el bloque que acompaña a Morena en Jalisco. El hoy diputado local del PT, aliado legislativo, estuvo preso en 2004 por robo calificado y delincuencia organizada, según documentos difundidos. No hubo sentencia condenatoria, pero sí prisión, proceso y una suspensión condicional tras pago, suficiente para borrar el antecedente penal, no la historia. Aun así, llegó al Congreso y hoy integra comisiones de asistencia social y derechos humanos. La ley electoral permite; la política, evalúa. Con esto, la congruencia queda en entredicho. Y no es persecución, es contexto.