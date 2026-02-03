“El Compa güero", del Cártel de Sinaloa, ligado al ataque a diputados de MC

Jesús “N”, alias “El Compa güero” o “Radio 13”, operador del Cártel de Sinaloa en la facción de “Los Chapitos”, fue detenido por su presunta participación en la agresión a balazos contra los diputados Elizabeth Montoya y Sergio Torres Félix, ocurrida el 28 de enero en Culiacán, Sinaloa, informó el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch.

El funcionario indicó que la captura fue realizada por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y de la SSPC, en coordinación con la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Fiscalía General de la República (FGR), como parte del seguimiento a las investigaciones del ataque contra los legisladores.

Funciones del detenido

En una acción encabezada por @Defensamx1, @SSPCMexico y la Agencia de Investigación Criminal de @FGRMexico, fue detenido uno de los responsables del ataque contra diputados de Movimiento Ciudadano, ocurrido el 28 de enero en Culiacán, Sinaloa. El detenido era responsable del control de radios de comunicación, la instalación de cámaras para monitorear la movilidad de las autoridades y la adquisición de drones para la célula criminal. Las investigaciones continúan para detener a todos los responsables y garantizar que este crimen no quede impune, como lo instruyó la Presidenta @Claudiashein”, señaló García Harfuch.

El Gabinete de Seguridad informó que Jesús Emir “N” fue detenido durante un operativo en la colonia Universidad, como resultado de acciones de vigilancia y seguimiento derivadas de las investigaciones relacionadas con el ataque armado.

Al presunto responsable se le aseguraron 55 dosis de cristal, un arma de fuego larga, dos cargadores, un vehículo y dos equipos telefónicos, los cuales quedaron bajo resguardo de las autoridades competentes.

Localización del vehículo utilizado en la agresión

Además, se detalló que una camioneta blanca, presuntamente utilizada por los agresores de los legisladores para darse a la fuga, fue localizada en el segundo piso del estacionamiento de una tienda de autoservicio.

A Jesús Emir “N” se le informaron sus derechos de ley y, junto con lo asegurado, fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica, informó el Gabinete de Seguridad.

