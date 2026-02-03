Mitski anuncia nuevo álbum y concierto en CDMX: fecha, preventa y todos los detalles

La cantautora Mitski confirmó su regreso a Ciudad de México como parte del lanzamiento de su octavo álbum de estudio, Nothing’s About to Happen to Me. La artista se presentará el 23 de marzo en el Auditorio Nacional, en un concierto que acompañará la salida del nuevo material discográfico, programado para el 27 de febrero bajo el sello Dead Oceans.

El anuncio incluye también la preventa Banamex, que se llevará a cabo el 12 de febrero, así como la venta general al día siguiente, el 13 de febrero, a través de Ticketmaster y en taquillas del recinto.

Un nuevo capítulo discográfico

Nothing’s About to Happen to Me llega acompañado del sencillo principal Where’s My Phone?, que marca el inicio de una nueva etapa creativa para Mitski. El álbum propone una narrativa centrada en una mujer recluida en una casa desordenada: fuera de ese espacio es marginada; dentro, encuentra libertad.

La propuesta sonora se presentará en vivo con banda completa y orquesta, ampliando el rango expresivo que ha caracterizado a los espectáculos recientes de la artista. La expectativa en torno al álbum se apoya también en la recepción crítica que Mitski ha mantenido a lo largo de su carrera, con siete discos previos y cuatro certificados Oro.

Mitski en concierto en el Auditorio Nacional Especial

El video de “Where’s My Phone?” y sus referencias literarias

El sencillo “Where’s My Phone?” fue lanzado junto a un video dirigido por Noel Paul, descrito como emocionalmente caleidoscópico y de realización lúdica. El clip toma como referencia la novela We Have Always Lived in the Castle de Shirley Jackson.

En el video, Mitski interpreta a una mujer paranoica que intenta proteger a su hermana dentro de una casa de atmósfera gótica, mientras enfrenta la irrupción constante de figuras humanas —algunas amenazantes, otras aparentemente benignas— que construyen una tensión creciente. El resultado es una paleta psicológica compleja, donde el caos se instala como elemento narrativo central.

Mitski en concierto en el Auditorio Nacional Especial

Fechas, boletos y preventa

El concierto de Mitski en Ciudad de México se realizará bajo el siguiente esquema:

Fecha: 23 de marzo de 2026

23 de marzo de 2026 Sede: Auditorio Nacional

Auditorio Nacional Preventa Banamex: 12 de febrero

12 de febrero Venta general: 13 de febrero

13 de febrero Boletos: Ticketmaster y taquilla del Auditorio Nacional

La información fue confirmada junto con el anuncio oficial del álbum y el lanzamiento del sencillo.

¿Cuál será el tracklist de Nothing’s About to Happen to Me?

El nuevo álbum de Mitski estará conformado por 11 canciones:

In a Lake Where’s My Phone? Cats If I Leave Dead Women Instead of Here I’ll Change for You Rules That White Cat Charon’s Obol Lightning

Mitski estará en el Auditorio Nacional Especial

Mitsky, reconocida mundialmente

La trayectoria de Mitski ha sido reconocida por medios como Rolling Stone, que ha descrito su música como “seductora y enigmática dentro del indie rock”, y por NPR Music, que ha destacado su capacidad de transformarse de maneras brillantes. Su canción My Love Mine All Mine se convirtió en un fenómeno global, acumulando cuatro certificaciones de Platino.

Entre sus colaboraciones más recientes se incluyen dos canciones coescritas para el álbum Everybody Scream de Florence and the Machine, así como el trabajo junto a David Byrne y Son Lux en “This Is A Life”, tema nominado al Oscar.

Actualmente, la artista también se encuentra desarrollando la música y letras para la adaptación musical de The Queen’s Gambit.

Mitski estará en concierto en la CDMX Instagram

El show en vivo y su expansión al cine

El espectáculo en vivo de Mitski ha sido descrito por Variety como “un estudio hipnotizante sobre el movimiento”, mientras que The Guardian lo ha calificado como inusual y completamente fascinante. En octubre de 2025, su primer filme de concierto, Mitski: The Land, se proyectó en más de 600 cines en 30 países, consolidando una faceta cinematográfica que se acompañó del lanzamiento de The Land: The Live Album.

¿Quién abrirá los conciertos de Mitski en CDMX?

El concierto en CDMX contará con la participación de La Zorra Zapata como acto abridor. El proyecto, encabezado por la artista peruana Nuria Zapata, radicada en México, explora territorios de pop experimental con influencias latinas, construidos a partir de ritmo, textura y repetición.

Su propuesta en vivo se apoya en loop stations y voz, generando atmósferas que evolucionan de lo íntimo a lo expansivo, con un equilibrio entre delicadeza y pulso rítmico.