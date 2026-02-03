El emotivo mensaje de Andrés Guardado a Álvaro Fidalgo tras su llegada al Betis

La etapa de Álvaro Fidalgo dentro del América llegó a su fin luego de anunciarse su contratación con el Betis, un fichaje que compromete al jugador con el equipo español hasta junio de 2030, llegando a una institución donde un histórico de México y del club ibérico le ha dado la bienvenida: Andrés Guardado.

El Maguito jugará con el Betis durante el resto de la temporada 2025-26, misma en la que se mantienen luchando en LaLiga, Copa del Rey y Europa League. En el torneo local el cuadro es quinto de la clasificación con 35 puntos, ubicándose en zona de competiciones europeas.

A su llegada a Sevilla, el ahora jugador del Betis se mostró emocionado por la nueva aventura que emprenderá.

“Ya por fin aquí, muy contento, muy feliz, muy agradecido por la bienvenida, por todo con muchas ganas de sobre todo jugar al futbol, tengo muchas ganas de debutar y de todo“, comentó el exjugador del América en declaraciones que recogió El Chiringuito TV.

El mensaje de Andrés Guardado a Álvaro Fidalgo

Mientras el jugador llegaba a Sevilla, en las instalaciones del Betis el histórico Andrés Guardado le alistaba un mensaje de bienvenida dejándole en claro que el equipo será una experiencia que disfrutará.

"Solo para darte la bienvenida a tu nueva casa”, se escucha en el video publicado por el Betis en sus redes sociales con “El Principito” como protagonista.

“Estoy muy contento de que estés por acá, la verdad que eres todo perfil Betis, te vas a enamorar de este equipo, te vas a enamorar de su gente, te vas a enamorar de su afición, de todo lo que implica ser del Betis. Espero que les des muchas alegrías a toda la gente, nos des muchas alegrías a todos los béticos”.

En su mensaje, Guardado también abordó la doble nacionalidad con la que cuenta el nuevo jugador del equipo y le extendió la mano para ayudarlo en lo necesario.

“Así como yo con el tiempo que estuve acá me hice español, tú con el tiempo que estuviste allá sé que ahora eres mexicano, así que de paisano a paisano te doy toda la bienvenida y que bueno, lo que haga falta ya sabes que puedes contar con todos nosotros, con toda la familia Betis y que bueno, que desearte todo el éxito del mundo, que tu éxito va a ser el éxito de todos nosotros y mucho Betis”.

La relación de Guardado con el Betis

Andrés Guardado llegó al Real Betis para la temporada 2017-2018 con un contrato aproximado de 2.5 millones de euros por tres temporadas. Su historia se extendió hasta enero de 2024 cuando rescindió su contrato para regresar a la Liga MX con el León y retirarse.

En su paso por el Betis logró 218 partidos con momentos de gloria como su colaboración en la tanda de penales de la Final de la Copa del Rey del 2022 cuando le ganaron al Valencia, marcando el tercer tiro desde el punto de castigo.

Luego de su retiro, Guardado regresó al Betis para comenzar su etapa formativa como entrenador, realizando prácticas en los equipos juveniles de la institución.