Sobrina de Maribel Guardia revela más agresiones de Imelda Tuñón hacia Julián Figueroa

Un video difundido recientemente en redes sociales volvió a colocar en la conversación pública la relación que sostuvieron Julián Figueroa e Imelda Garza Tuñón. En las imágenes, cuya fecha y contexto no han sido confirmados de manera independiente, se observa a la joven en un aparente episodio de ira, golpeando su rostro contra el piso durante una discusión con el cantante.

En el material también se escucha a Figueroa advertirle que, de atacarlo, podría enfrentar consecuencias legales, al recordar un episodio previo en el que —según se menciona en el propio video— ella le habría arrojado acetona en los ojos. La grabación fue retomada por distintos espacios de espectáculos y provocó una nueva oleada de reacciones en redes sociales.

Sobrina de Maribel Guardia asegura ser testigo de agresiones físicas

A partir de la difusión del video, el programa Ventaneando retomó testimonios previamente expuestos que apuntan a una relación marcada por conflictos constantes. Entre ellos, destacó el de Maribel García, sobrina de Maribel Guardia, quien aseguró haber sido testigo de presuntos episodios de agresión física mientras vivía en la misma casa que la pareja.

Las declaraciones fueron presentadas como parte de entrevistas previas y retomadas en el contexto de la nueva grabación, sin que hasta ahora exista una validación judicial de los hechos descritos.

Imelda Tuñón y Julián Figueroa Especial

“Era una relación bastante difícil”, según testimonio

En entrevista para el programa de televisión, Maribel García relató un episodio ocurrido durante una discusión entre Figueroa e Imelda Garza Tuñón. De acuerdo con su versión, la joven habría golpeado al cantante con un teléfono celular, provocándole una lesión en el rostro.

“En dos ocasiones… estaban peleando y me llamó la policía. Vi a Julián muy desesperado, pero a ella la veía más… se veía que habían tenido como un episodio de crisis de relación”, narró.

Según su testimonio, durante la discusión Imelda habría tomado el celular y lo habría impactado contra el rostro de Figueroa, fracturándole un diente. García afirmó que presenció el momento posterior al conflicto y que fue necesario solicitar apoyo de las autoridades.

La sobrina de Maribel Guardia también dijo tener conocimiento de otro episodio ocurrido en un rancho familiar, en el que —según el relato que el propio Julián Figueroa le habría compartido— Imelda le arrojó acetona en los ojos, causándole lesiones importantes. García aclaró que no presenció directamente ese hecho, pero aseguró que fue informado por el cantante.

“Entonces sí era una relación bastante difícil”, señaló al describir la dinámica que observaba en la convivencia diaria.

Julián Figueroa e Imelda Tuñón Especial

Imelda Garza y Maribel Guardia: el conflicto

Estas versiones resurgen en medio de un conflicto público de larga data entre Imelda Garza Tuñón y la familia de Julián Figueroa. Hace aproximadamente un año, Maribel Guardia presentó una denuncia contra su nuera, argumentando que presuntamente no se encontraba en condiciones aptas para cuidar de su hijo.

Posteriormente, Imelda respondió con señalamientos públicos contra la actriz, difundiendo versiones que involucraban supuestas situaciones de explotación y acusando a Figueroa de haber ejercido violencia física en su contra. Estos dichos también fueron abordados en distintos programas de espectáculos y entrevistas.

En respuesta, Maribel Guardia y su esposo, Marco Chacón, declararon que antes de fallecer, Julián Figueroa tenía la intención de divorciarse de Imelda y que la pareja ya no compartía habitación dentro del mismo domicilio.

La separación, según versiones familiares

De acuerdo con lo informado por el programa, Julián Figueroa falleció en una habitación distinta dentro del mismo inmueble, dato que fue retomado como parte del contexto de una separación que, según la familia del cantante, ya se encontraba en proceso.

Estas afirmaciones forman parte de versiones expuestas públicamente, sin que se haya presentado documentación judicial que confirme de manera definitiva el estado legal de la relación en el momento del fallecimiento.