Chat GPT sufre problemas a nivel global este 3 de febrero; de esto se trata

Diversos usuarios de todo el mundo están enfrentado problemas con la interacción de ChatGPT, el Chatbot de inteligencia artificial de Operan AI.

¿Está caído? No de forma oficial. La página de estado de OpenAI marca los sistemas como "Operacionales", pero los reportes de usuarios en sitios como StatusGator y DownDetector han subido en las últimas horas.

El problema real

La queja principal hoy no es que no cargue, sino la extrema lentitud. Usuarios del modelo GPT-5.2 (Extended Thinking) están reportando velocidades de apenas 4 tokens por segundo. Para que te des una idea, eso es como ver a la IA escribir una sola palabra a la vez, lo cual hace que generar código o textos largos sea casi imposible.

Lo que viene pronto

Si sientes que el sistema está inestable, puede que se deba a los grandes movimientos que OpenAI anunció para este mes, como:

Retiro de modelos: El 13 de febrero de 2026, OpenAI retirará oficialmente GPT-4o y versiones anteriores (4.1, 4.1 mini) para centrar toda la infraestructura en la serie 5.

Nuevas herramientas: Acaban de lanzar la app de Codex para macOS y están integrando un nuevo sistema de búsqueda en Voz, lo que suele causar "temblores" en los servidores durante la implementación.

Dato curioso: Mientras algunos sufren por la lentitud, otros celebran el descanso del "AI slop" (ese contenido genérico generado en masa). ¡Al menos hoy el spam de internet irá un poco más despacio!

Consejo final, no te desesperes y acude a lo básico, la inteligencia natural. Aunque sea por unos minutos.

Esta inestabilidad coincide con una transición técnica agresiva por parte de la compañía, que ha anunciado el retiro definitivo de modelos icónicos como GPT-4o y las versiones 4.1 y 4.1 mini para el próximo 13 de febrero de 2026.

El objetivo es unificar toda la infraestructura bajo la serie 5, pero este movimiento, sumado a la migración masiva de datos y usuarios hacia el nuevo estándar, está generando "temblores" en los servidores que impactan la experiencia de navegación diaria.

Además, el lanzamiento simultáneo de la nueva aplicación de Codex para macOS el pasado 2 de febrero ha añadido una carga extra de tráfico.

Al abrir el acceso a esta herramienta y permitir que múltiples agentes de IA funcionen en paralelo, la demanda de recursos computacionales se ha disparado, lo que explica por qué muchos usuarios están experimentando errores de carga o respuestas incompletas.

